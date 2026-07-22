Afectată de situație ar putea fi și România, pentru că mai mult de jumătate din importurile de petrol provin din Kazahstan. Pentru moment, nu sunt probleme cu rafinarea la noi în țară, dar Guvernul anunță că deja caută surse alternative de aprovizionare.

Atacurile cu drone din ultimele zile asupra mai multor petroliere au blocat principala rută de export a petrolului kazah.

Prin conducta CPC, petrolul kazah ajunge la portul rusesc Novorossiisk. De acolo, este transportat cu nave inclusiv către România, pe Marea Neagră. Acum, compania care administrează conducta a suspendat încărcarea petrolului în nave.

Eugenia Gușilov, expertă în energie: „Au suspendat livrările sau încărcările de țiței de la acest terminal. Adică țiței există, doar că ei nu mai vor să îl încarce pe petroliere pentru că există acest risc ca petrolierele să fie atacate cu drone. Ori ce proprietar de țiței sau vânzător nu vrea să își vadă încărcătura, respectiv marfa, că ia foc”.

Jumătate din petrolul pe care îl importăm vine din Kazahstan

Analiștii speră că acest blocaj nu va dura mai mult de câteva zile. Dacă se prelungește însă la săptămâni sau chiar luni, România ar putea avea o problemă serioasă. Trei sferturi din țiței este acum de import și, din acesta, mai mult de jumătate vine din Kazahstan.

Ministerul Energiei anunță că deja analizează surse alternative de aprovizionare. În plus, reprezentanții companiei care rafinează cea mai mare parte a țițeiului kazah în România au asigurat autoritățile că vor lua toate măsurile necesare pentru compensarea deficitului și continuarea aprovizionării.

În plus, putem apela și la stocurile de urgență. Potrivit Ministerului Energiei, pentru perioada 1 iulie 2026 - 30 iunie 2027, nivelul total al stocurilor minime de urgență de țiței și produse petroliere este de peste 2 milioane de tone. Aceste stocuri ar acoperi cel puțin 90 de zile de importuri, în cazul unei crize majore de aprovizionare.

Chiar dacă acum nu există probleme cu rafinarea țițeiului ori aprovizionarea cu carburanți în România, piața este deja tensionată din cauza conflictului din Orientul Mijlociu, iar prețurile la pompă continuă să crească.

Mai multe lanțuri de benzinării au scumpit din nou carburanții - cu până la 15 bani pe litru.

Motorina se apropie astfel din nou de pragul de 10 lei, în timp ce pe piețele internaționale țițeiul continuă să urce și a ajuns la 94 de dolari pe baril.