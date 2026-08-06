Milo, un armăsar din rasa Appaloosa, își găsește drumul doar cu ajutorul auzului, al simțului tactil și al indicațiilor primite de la călăreața sa, iar acum este pregătit să scrie istorie în dresaj, potrivit Daily Mail.

Milo, un Appaloosa în vârstă de 15 ani, a impresionat după ce s-a întors în ringul de concurs, deși și-a pierdut complet vederea la ambii ochi. Calul se bazează pe o combinație unică de simț tactil, auz și comenzile călăreței sale pentru a se orienta, după ce a fost afectat de o boală gravă a ochilor.

Proprietara lui, Megan Share, în vârstă de 28 de ani, spune că Milo își construiește o imagine a lumii din jur cu ajutorul senzației pe care o simte prin copite atunci când atinge solul. De la revenirea în competiții, anul trecut, Milo a câștigat deja două concursuri de prezentare a cailor, iar acum țintește revenirea în competițiile de elită de dresaj, unde va concura împotriva unor cai care văd.

„Este ca un alfabet tactil pentru cai”

Megan, care conduce școala de echitație Debdale Riding School din Kidderminster, în comitatul Worcestershire, a explicat modul în care armăsarul reușește să se descurce.

„Interpretează presiunea pe care o exercit asupra lui, dar își folosește și propria presiune a copitelor pe sol pentru a-și crea orientarea în spațiu. Se bazează pe auz și pe ceea ce simte prin copite. Este ca un alfabet tactil pentru cai”, a spus aceasta.

Megan îl are pe Milo de când acesta avea doar trei ani și au petrecut ani întregi concurând împreună, până când a apărut tragedia. La vârsta de 13 ani, calul și-a pierdut complet vederea din cauza uveitei, o afecțiune gravă a ochilor. Deși a fost operat de două ori la ochiul stâng, medicii veterinari nu au mai putut să-i salveze vederea. Împotriva tuturor pronosticurilor, Milo a revenit în competiții anul trecut și a obținut chiar locul întâi la Royal Windsor Show, pentru al optulea an consecutiv.

Acum, Megan este convinsă că armăsarul este pregătit pentru următorul pas: competițiile de dresaj, disciplina supranumită adesea „baletul călare”, datorită preciziei și eleganței mișcărilor. Dacă va reuși, Milo va deveni primul cal orb din lume care va concura într-o probă de dresaj.

Comenzi din voce, încredere și o legătură specială

Megan spune că Milo a câștigat deja majoritatea concursurilor la care a participat în acest an.

„Am participat la Appaloosa Breed Show și a câștigat deja competiția.”

Pentru a-l ajuta să concureze la un asemenea nivel, tânăra a creat un sistem special de comunicare, bazat pe încredere, comenzi vocale și semnale fizice.

„Când mergem pe jos și nu sunt călare pe el, îi spunem «sus» sau «jos» când urmează trepte și îi spunem să încetinească.

Vorbim cu el ca și cum ar fi un om. Facem un sunet pentru a-l încuraja să fie mai hotărât. Acum ascultă mai bine decât a făcut-o vreodată. Toată lumea este uimită. Când mergem la concursuri, oamenii sunt șocați că acest lucru este posibil. Nu cred că mai există alți cai orbi care concurează la acest nivel în lume. Sunt extrem de mândră de el”, a mai spus proprietara lui Milo.

În luna august, Milo va participa la un nou concurs al rasei Appaloosa și la Denbigh and Flint Show, înainte de calificările pentru Horse of the Year Show și London International Show.