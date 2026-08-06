Maximele pornesc de la 29 de grade în depresiuni și ajung la 40...41 de grade în Câmpia de Vest. Instabilitatea crește după orele amiezii. În majoritatea zonelor vor fi intensificări ale vântului, averse destul de consistente și se pot produce vijelii.

În Dobrogea și Bărăgan, atmosfera se menține însorită toată ziua și se face din nou foarte cald. În Bărăgan se ating 36 de grade la umbră, iar zăpușeala este greu de îndurat.

Mai sus, în Moldova sudică și în nordul Munteniei, temperaturile urcă rapid și canicula revine în forță după orele prânzului. Maximele ajung la 37 de grade. Se accentuează și disconfortul termic, iar în această zonă nu prea sunt speranțe de ploaie.

În schimb, în jumătatea nordică a Moldovei și în Bucovina atmosfera devine instabilă în a doua parte a zilei, când sunt așteptate ploi torențiale și rafale puternice de vânt. Până atunci, însă, avem soare arzător și temperaturi foarte ridicate, care ajung pe la 38 de grade.

În nordul Transilvaniei și în Maramureș urmează încă o zi extrem de caldă, cu aer irespirabil și 38...39 de grade la umbră. După atâta căldură, vin ploile și vijeliile. Este posibil să cadă și grindină. Mâine, temperaturile nu mai trec, însă, de 30 de grade.

În vestul țării o să fie, din nou, cel mai rău. Căldura devine insuportabilă, iar temperaturile urcă până la 40...41 de grade, în timp ce stresul termic este extrem. După-amiază sunt anunțate averse destul de abundente, cu descărcări electrice și rafale puternice de vânt.

Și în Transilvania se face foarte cald. Canicula revine în vestul provinciei, pe unde se ating valori de 35...36 de grade. Spre seară, ploile ajung și aici. Sunt însoțite de tunete, fulgere și vijelii. Vor aduce cantități însemnate de apă, mai ales în zonele de munte.

Scenariul se repetă și în zona Olteniei. După o amiază cu soare dogoritor și temperaturi caniculare, vor fi perioade foarte agitate, cu ploi zgomotoase și vânt puternic.

Norii de furtună se adună mai spre seară și în ținuturile sudice. Până atunci avem de suportat o căldură apăsătoare și maxime de 37 de grade în Lunca Dunării.

În București avem încă o amiază caniculară, cu 38 de grade la umbră și un aer greu de respirat. Mai târziu se pornește vântul, se adună norii și apar câteva reprize de ploaie. Atmosfera se calmează pe timpul nopții, iar temperatura coboară cu greu până la 21 de grade.

Și la munte se face mult prea cald, dar vremea se schimbă în a doua parte a zilei. O să plouă torențial. Vor fi și tunete, fulgere, vijelii puternice. În unele masive se pot acumula până la 50 de litri de apă pe metrul pătrat.

Pe litoral, cerul rămâne senin toată ziua, iar căldura devine sufocantă după prânz. Maximele din stațiuni ajung la 33 de grade. Apa mării se mai încălzește puțin și va avea 25...26 de grade.