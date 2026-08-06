Primăria a înființat un centru de sprijin și o rețea de unități de cazare pentru persoanele afectate. Plățile au fost făcute într-un cont pe numele autointitulatului „Teologus Siderius”, iar la telefon răspundeau persoane care inspirau încredere. Victimele și cei care le-au oferit adăpost și-au spus poveștile, potrivit Corriere Della Sera.

Deși nu există date istorice certe, cazul complexului turistic fantomă din Cesenatico ar putea rămâne în istorie drept una dintre cele mai mari escrocherii comise vreodată împotriva turiștilor de pe Riviera Romagnolă.

Cel puțin 120 de familii au fost convinse să plătească un avans de 50% în contul presupușilor proprietari ai unui complex turistic inexistent, „Residence Andrea”, promovat intens pe platformele online și prin intermediul unui site atractiv. Adresa indicată corespundea însă unui imobil în care funcționează birourile unei companii de asigurări.

Cum au fost păcăliți turiștii

Mulți dintre turiștii ajunși în orașul-port Cesenatico au avut parte de o surpriză neplăcută. Prețurile pentru apartamentele inexistente erau foarte mici și atrăgătoare. Carabinierii, care au adunat deja peste o sută de plângeri, spun că multe dintre familii își planificaseră o vacanță scurtă tocmai pentru a economisi bani.

Este un scenariu des întâlnit în această perioadă: vacanțe de câteva zile. Turiștii au fost atrași de tarifele foarte mici și chiar și-au prelungit sejurul, fără să știe că economiile lor vor ajunge în mâinile unei grupări de escroci.

Primăria din Cesenatico a intervenit rapid și a găsit locuri de cazare pentru turiștii înșelați. Cei mai mulți dintre turiștii păcăliți, ajunși în ultimele ore în Cesenatico, au fost relocați în alte unități de cazare din oraș.

Primarul Matteo Gozzoli a declarat: „Romagna este, înainte de toate, un ținut ospitalier. Ceea ce s-a întâmplat este extrem de grav, însă noi, împreună cu biroul de turism, i-am primit și le-am oferit sprijin acestor oameni. Mulți sunt cazați în alte unități la prețuri reduse, iar alții le-au oferit gratuit un loc unde să stea.”

Primăria a găsit cazare pentru victimele escrocheriei

Unul dintre cei care i-au ajutat este Terzo Martinetti, proprietarul unui camping. Acesta găzduiește gratuit patru familii în bungalow-uri.

„Suntem întotdeauna aici pentru a ajuta. Au trecut printr-o experiență foarte neplăcută și vrem să le oferim o nouă șansă”, a spus acesta.

Printre familiile cazate în camping se află și Anton, venit din Germania împreună cu soția și cei doi copii mici.

„Suntem ucraineni, dar locuim de câțiva ani la Nürnberg, după trei ani de război. La mijlocul lunii iulie eram în concediu și am decis să petrecem câteva zile aici, în Italia. Am venit cu trenul de la Nürnberg la Rimini, apoi am ajuns în Cesenatico. Am făcut rezervarea încă din Germania și am plătit imediat câteva sute de euro. Când am ajuns la adresa indicată, o femeie s-a apropiat imediat de noi și ne-a spus: «Complexul turistic pe care îl căutați nu există. Ați fost înșelați». Era îngrijorată și dezamăgită. Era o locatară din clădire, obișnuită deja să vadă turiști pierduți și furioși ajungând acolo.

Copiii au început să plângă. Nu știam ce să facem și era foarte cald. Apoi ne-a ajutat biroul de informare turistică. O doamnă de la primărie ne-a pus imediat în legătură cu administratorul acestui camping.”

Și Stella, venită din Bologna împreună cu soțul și cei doi copii, a povestit cum a fost înșelată.

„Am făcut rezervarea în urmă cu 20 de zile pentru un sejur în luna august. Recunosc că am avut unele suspiciuni. Plata s-a făcut prin PostePay. De obicei se cere un avans de 30%, însă de această dată ni s-a solicitat 50%. În total am plătit 800 de euro. Cel care pretindea că este proprietarul răspundea mereu la telefon și era foarte amabil. Ne oferea informații despre locurile pe care să le vizităm și părea foarte disponibil.”

Potrivit declarațiilor mai multor turiști, avansurile au fost virate într-un cont deschis pe numele „Teologus Siderius”.

Unii susțin că același nume, aparent fictiv, a fost folosit și într-o escrocherie asemănătoare comisă în urmă cu câțiva ani într-o altă stațiune de pe Riviera Romagnolă.

Anchetatorii cred însă că este posibil să fie vorba despre o grupare organizată. Din investigații reiese că banii au fost virați în mai multe conturi asociate unor carduri preplătite deschise cu documente false.

Potrivit mărturiilor, la telefon răspundeau mai multe persoane care pretindeau că sunt administratorii complexului „Residence Andrea”. Unii turiști au vorbit cu o femeie, alții cu un bărbat. Toți erau politicoși, convingători și gata să răspundă la orice întrebare, ceea ce întărește ipoteza că în spatele escrocheriei s-a aflat o rețea bine organizată.