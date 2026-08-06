Decizia vine după ce, iarna trecută, peste 50.000 de oameni au rămas fără curent electric în urma mai multor episoade de viscol.

Peste 50.000 de oameni au rămas fără energie electrică

La începutul anului, cea mai mare avarie de energie electrică din România a paralizat zona Munților Apuseni, după ce arborii încărcați de zăpadă au rupt liniile de curent.

Alimentarea cu energie electrică a fost reluată abia după o săptămână.

Femeie: „O săptămână a fost luat curentul și căutau motoare ca să ajute să își facă încălzire.”

Bărbat: „Cum au crescut copacii prin fire pe acolo, normal că cădea curentul.”

Intervenții pentru prevenirea unor noi avarii

Electricieni, alături de pădurari și angajați ai primăriilor, au toaletat copacii pentru a preveni o situație similară.

Echipele au intervenit pe un tronson din comunele Bucium, Mogoș și Întregalde, din județul Alba.

Nicolae Albu, prefectul județului Alba: „Știți că am avut una dintre cele mai mari avarii din țară. Atunci am avut peste 50.000 de abonați nealimentați, a fost o intervenție de amploare de aproape o săptămână. Scopul principal este să prevenim avariile pe liniile de medie și de joasă tensiune.”

Liniile electrice din zonele montane rămân vulnerabile

În iarnă, când a avut loc avaria majoră din zona Apusenilor, peste 200 de electricieni au intervenit pentru a reface liniile de joasă și medie tensiune.

Mihaela Suciu, director Distribuție Electrică România: „Avem o problemă în județele cu zone preponderent muntoase, pentru că liniile nu sunt toaletate. În județul Alba am ajuns la un grad de peste 55% de defrișare și toaletare a zonelor cu vegetație.”

Astfel de acțiuni vor avea loc și în zilele următoare.