Slănic Moldova a devenit „capitala distracției" și a gustului în acest weekend. Oamenii au dansat în horă: „E fantastic"

Stiri Diverse
10-01-2026 | 09:05
În acest weekend, Slănic Moldova devine capitala distracției și a gustului. La un nou festival, oamenii sunt ademeniți cu vițel gătit la foc domol, ciolan afumat și caracatiță la grătar.

Daniel Moldovan

De pe scenă răsună muzica bună. Vineri seară, formația „Lupii lui Calancea” a încins atmosfera.

În centrul stațiunii, mirosul mâncărurilor tradiționale se îmbină cu cel al fructelor de mare.

După ce s-au săturat, gurmanzii au început petrecerea.

Fată: „Mi se pare fantastic ce se întâmplă aici. Toată lumea se distrează și abia este prima zi.”

Băiat: „Bem un shot, mai încălzim atmosfera. Cum am zis, e ok, merge și un vin fiert.”

Bărbat: „Locația este foarte frumoasă, muzica se aude destul de bine și totul e bine.”

Formația „Lupii lui Calancea” s-a ocupat de atmosferă.

Ionuț Alexandru, organizator: „Ne propunem, cu acest tip de eveniment, să atragem un număr cât mai mare de turiști în județ și în stațiunea noastră preferată, Slănic Moldova. Avem un lineup de excepție, unii dintre cei mai renumiți artiști din România și artiști internaționali.”

Petrecerea va continua și sâmbătă seară.

Sursa: Pro TV

