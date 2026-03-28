Plante Feng Shui pentru energie pozitivă și armonie în casă. Ce flori atrag noroc și prosperitate

Stiri Diverse
plante feng shui

Jad, mușcată, pasărea paradisului, bambusul norocos și eucaliptul, toate aceste plante ar putea să-ți schimbe viața. 

autor
Anca Lupescu

Ele pot aduce fericire și prosperitate instantanee dacă sunt folosite, așezate și îngrijite corect, conform artei Feng Shui. Iată câteva plante pentru energie pozitivă și armonie. Unde să le așezi.

De ce să îți iei plante aducătoare de prosperitate

Înainte ca plantele să devină elementele care înfrumusețează o casă, ele aveau roluri mult mai bine conturate: acționau ca magneți ai norocului, gardieni ai prosperității și protectori ai locuinței.

De la smochini care atrag prosperitatea la palmieri care curăță energia, nu contează dacă ești sceptic sau credincios.

Plantele Feng Shui sunt utilizate în principal în câteva scopuri. Plantele asociate cu bogăția și norocul sunt de obicei folosite pentru a activa prosperitatea. În mod similar, există plante care semnifică relații armonioase și sunt plasate în anumite zone pentru a promova relații bune.

Unele plante sunt strâns asociate cu purificarea și alungarea energiilor negative, astfel încât este obișnuit să le așezăm în zone unde se dorește reducerea impactului negativ.

Plante Feng Shui pentru armonie

Ficus Lyrata

Numele chinezesc pentru această plantă este tradus aproximativ ca „ficus cu frunze de vioară”. Este o plantă tropicală, întâlnită frecvent în Singapore. Preferă lumina indirectă și prosperă în condiții calde și umede, fiind potrivită atât pentru interior, cât și pentru exterior.

Asocierea acestei plante cu Feng Shui se datorează frunzelor mari, ondulate, care simbolizează armonia și relațiile împlinite.

Ficusul este, de asemenea, strâns legat de abundență. În centrele comerciale din Singapore, această plantă este adesea folosită ca element de decor interior. De asemenea, poate fi găsită și la Ikea.

Bambusul norocos

Cu venirea Anului Nou Chinezesc, bambusul norocos va fi vizibil în multe locuri. Așa cum sugerează numele, aduce noroc. În funcție de aranjament, poate avea un al doilea sens: un bambus în etaje simbolizează progres și promovare, fiind ideal pentru activarea unui segment Feng Shui legat de carieră.

Există și bambus aranjat în formă de ananas, combinând norocul cu prosperitatea. Are nevoie de îngrijire minimă și este o plantă rezistentă de interior, folosită frecvent în Feng Shui pentru a atrage noroc și prosperitate.

Planta șarpe (Dracaena trifasciata)

Planta șarpe poate părea surprinzătoare, dar este una dintre cele mai bune plante Feng Shui pentru sănătate, protecție și purificare. Simbolizează creșterea și regenerarea datorită creșterii verticale și rezistenței sale.

Maeștrii Feng Shui o folosesc și pentru a activa zone cu energie negativă datorită proprietăților sale de purificare. Este o plantă de interior elegantă, potrivită și pentru începători.

Plante Feng Shui pentru prosperitate

Există numeroase plante numite „plante pentru bani” sau „copaci ai banilor”. Deși majoritatea sunt considerate plante Feng Shui, fiecare are utilizări diferite.

Pothos auriu (Epipremnum aureum variegat)

Aceste trei specii fac parte din aceeași familie. Plantele „ban” se găsesc de obicei în ghivece mici. Ele simbolizează prosperitatea și abundența, dar pot fi folosite și pentru a alunga energiile negative, chiar și în baie.

Zamioculcas Zamiifolia

O altă formă de plantă „ban”. Atrage energie pozitivă și bogăție datorită frunzelor groase și luxuriante. Spre deosebire de Pothos, planta ZZ nu este potrivită pentru alungarea energiilor negative.

Copacul banilor – Pachira Aquatica

Copacul banilor are un trunchi împletit care simbolizează legătura puternică, iar forma frunzelor reprezintă cele cinci elemente. Este folosit pentru a amplifica energia pozitivă și a atrage noroc și bogăție.

Pilea Peperomioides

Frunzele rotunde asemeni monedelor simbolizează prosperitate și reunire.

Îngrijirea plantelor Feng Shui

Nu diferă mult de grădinăritul obișnuit. Se recomandă să se mute periodic planta și să se expună la lumină adecvată. Este esențial ca plantele să fie sănătoase și fără semne de ofilire.

Plante Feng Shui de evitat

Plantele cu frunze aciculare, ascuțite sau cu găuri, precum și aranjamentele de flori uscate, sunt considerate nefavorabile din perspectiva Feng Shui.

Plante pentru abundență

Iată câteva plante norocoase care nu doar îți vor înfrumuseța interiorul, dar ar putea aduce și mai mult echilibru, claritate și noroc în casa ta și în viața ta.

Tulsi (Busuioc Sfânt)

Tulsi este ideal pentru claritate, protecție și calm. În India, tulsi nu este doar o plantă, ci este considerată sacră. Este întâlnită în curți și pe balcoane, fiind cultivată tradițional nu doar pentru proprietățile sale medicinale, ci și pentru reputația sa de purificator spiritual.

Conform Vastu, plasarea tulsii în colțul de nord-est este deosebit de auspicioasă, atrăgând energie pozitivă și ținând la distanță vibrațiile joase.

Tulsi are proprietăți antimicrobiene și adaptogene, ajutând corpul (și posibil și casa) să facă față stresului cu mai multă ușurință. Este cel mai bine plasată într-un ghiveci de lut, orientat spre est sau nord-est, ideal într-un loc însorit.

Planta banilor

Planta banilor este excelentă pentru prosperitate și flux pozitiv. Numele ei spune deja multe. Cu lăstarii săi cățărători și frunzele în formă de inimă, se spune că atrage bogăție și stabilitate.

De asemenea, se crede că reduce anxietatea și îmbunătățește circulația oxigenului în interior. În Feng Shui, este recomandată plasarea în colțul sud-estic al casei sau biroului pentru a sprijini creșterea financiară.

Planta șarpe

Planta șarpe este ideală pentru protecție și structură. Cu frunzele sale ascuțite și verticale, planta șarpe este cunoscută pentru capacitatea de a absorbi toxine și energii negative. În Feng Shui și Vastu, este considerată o plantă „scut”, potrivită pentru intrări sau colțuri unde energia pare blocată. Este recomandată plasarea în sud sau sud-est.

Planta de jad

Planta de jad este potrivită pentru creștere, noroc și momente favorabile. Frunzele rotunjite, asemănătoare cu monedele, creșterea constantă și frumusețea sa stabilă o leagă de prosperitate și noroc.

În cultura chineză tradițională, este adesea oferită cadou la mutarea într-o casă nouă sau plasată lângă intrări pentru a invita oportunități. Nu este o plantă spectaculoasă, dar nu are nevoie să fie.

Planta de jad crește discret, cu îngrijire minimă, și se spune că emană energie prosperă, constantă. Este ideal să fie plasată lângă ușa de la intrare sau în biroul de acasă.

Crinul păcii (Peace Lily)

Crinul păcii este ideal pentru echilibru emoțional și lux discret. Elegant și ușor de întreținut, își merită numele. Frunzele verzi lucioase și florile albe ocazionale creează o senzație de calm, potrivită pentru casele unde viața pare prea agitată.

Conform studiului NASA Clean Air, filtrează toxinele comune din interior. Din punct de vedere energetic, se crede că neutralizează conflictele și promovează armonia în relații. Este recomandată plasarea în living sau dormitor, la lumină filtrată.

Etichete: plante, noroc, plante de apartament, feng shui,

Dată publicare:

Articol recomandat de sport.ro
Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
I like IT
Ediția 8 - 2026

21:58

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 27 Martie 2026

46:02

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
27 Martie 2026

01:45:35

Alt Text!
Doctor de bine
(P) Obezitatea este boală cronică, care poate fi adusă în remisie

11:59

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

