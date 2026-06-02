Protestatarii au ieşit cu pancarte în faţa sediilor sau pe holurile instituţiilor.

Angajații reclamă pierderi salariale

200 de angajaţi de la ANAF Dolj au protestat timp de două ore, spunând că, în cazul unei scăderi salariale, nu şi-ar putea completa veniturile printr-un al doilea loc de muncă, pentru că ar deveni incompatibili.

Angajat: „Avem 7.200 net și ar urma să scădem la 5.000. Adică am coborî în timp 5-6 ani, nu mi se pare normal.”

Angajată: „Lucrez de 30 de ani în sistemul public, în sistemul bugetar. O să ajung după 30 de ani de muncă să retrogradez undeva cu 10 ani în urmă la nivel salarial.”

Angajată: „Munca e foarte stresantă și să nu poți să îți mai permiți nimic, nu știu cine ar putea să mai rămână în sistem în situația în care scade salariul la 5.000 sau 6.000.”

Protestatarii susţin că ar fi nevoie de o grilă de salarizare distinctă pentru angajaţii din sistemul fiscal.

Sindicaliștii cer o grilă separată

Marian Văcaru, președintele sindicatului SED LEX Dolj: „Colegii de la colectare, de la inspecție fiscală, cum să se ducă, cum îi mobilizezi să aducă bani la buget când vii cu un proiect de lege prin care le scazi salariul.”

Proteste similare au fost în Vâlcea şi Mureş. Iar la Târgu Jiu, activitatea a fost oprită pentru aproximativ o oră.

Sindicalist: „Grila ne omoară, între 2.000 și 5.000 pierdem la venituri. Este o situație, din punctul meu de vedere și al celor din spatele meu, dezastruoasă.”

Sindicaliștii susţin că nu ar mai putea face controale în alte oraşe, la distanţă mare de casă, dacă le scad salariile.

Grefierii își reduc activitatea

Ion Popescu, lider sindical AJFP Gorj: „Marea majoritate suntem deplasați în București, Timișoara, Cluj, Oradea, locuri îndepărtate, care nu ar putea să te determine să mai rămâi în funcția de inspector de control. Sunt extrem de mici veniturile.”

Nemulțumiți de noua variantă a salariilor pusă în dezbatere publică, şi grefierii din Târgu Jiu au oprit lucrul în această dimineață. Procesele care nu erau considerate urgente au fost amânate câteva ore.

Grefierii protestatari au rămas în birouri, dar au redus la jumătate programul de lucru.

Ion Păun, grefier șef la Tribunalul Gorj: „Nu este corect, într-o țară nu avem, domnule, numai demnitari. Pentru ei se găsesc bani, iar pentru celelalte categorii sociale nu sunt.”

Proteste similare sunt anunţate şi în zilele următoare.