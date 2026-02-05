Când începe Anul Nou Chinezesc 2026. Anul Calului de Foc și importanța acestuia pentru zodii

Anul Calului de Foc este special în zodiacul chinezesc, deoarece se repetă doar o dată la 60 de ani. În 2026, Calul se combină cu elementul Foc, generând o energie puternică, dinamică și plină de transformări.

Când începe Anul Calului de Foc

Anul Calului de Foc debutează pe 17 februarie 2026, odată cu prima Lună Nouă a anului, marcând începutul oficial al Noului An Lunar. Chiar dacă în primele săptămâni ale lui 2026 suntem încă sub influența Anului Șarpelui, trecerea în noul ciclu are loc exact în ziua în care Luna intră în faza de început, conform calendarului tradițional chinezesc. Spre deosebire de calendarul solar, cel chinezesc se bazează pe mișcarea Lunii, motiv pentru care data Anului Nou variază în fiecare an, situându-se între sfârșitul lunii ianuarie și mijlocul lunii februarie.

Anul Calului de Foc este considerat una dintre cele mai dinamice și pline de energie combinații din zodiacul chinezesc. În mod fascinant, începutul și sfârșitul acestui an coincid cu două eclipse solare inelare, cunoscute și sub denumirea de „inele de foc”, un fenomen rar și spectaculos pentru pasionații de astrologie.

Pentru milioane de oameni din Asia și din comunitățile asiatice de pe glob, această perioadă marchează sărbători, călătorii și reuniuni de familie. Festivalul Primăverii, cum mai este cunoscut Anul Nou Lunar, durează 16 zile și se încheie cu Festivalul Lanternelor, odată cu următoarea Lună Plină, pe 3 martie 2026 (Forbes.com).

Ce înseamnă Anul Calului

În cultura orientală, calul reprezintă acțiune, libertate, viteză și progres, explică Susan Gu, specialist în medicină tradițională chineză și acupunctură la HVN din Londra, citat de Vogue. Reflectă o etapă a vieții în care înaintezi cu curaj, fără teama obstacolelor, punând accent pe mișcare, nu pe statul pe loc.

În termeni simpli, gândiți-vă la schimbări rapide, oportunități noi, dezvoltare personală și un ritm mai alert al vieții.

Ce înseamnă Calul de Foc

Fiecare an din zodiacul chinezesc are un element corespunzător în cadrul ciclului. Pe 17 februarie 2026, vom intra în Anul Calului de Foc, care se va încheia pe 20 februarie 2027—„foc” fiind elementul și „cal” semnul zodiacal. Această combinație simbolizează energie și dinamism.

„Focul aduce intensitate, urgență și pasiune, ceea ce poate fi motivant, dar și solicitant”, spune Ada Ooi, clinician în medicina chineză integrativă și fondatoarea 001 London.

Această combinație creează adesea un ritm mai alert al vieții și un impuls mai puternic de realizare, ceea ce face esențial să fim atenți la limitele corpului și la rezervele de energie.

Fiind primul Cal de Foc după 60 de ani (durata unui ciclu complet al zodiacului), acest an poate părea neliniștit și plin de dinamism, cu posibilitatea apariției conflictelor.

Anul zodiacal actual (29 ianuarie 2025 – 16 februarie 2026) este Anul Șarpelui de Lemn, care simbolizează eliberarea de vechile obiceiuri și povești, recalibrarea a ceea ce funcționează pentru tine și respectarea inteligenței interioare. Odată cu sosirea Anului Calului de Foc, această claritate necesită acțiune decisivă și consecventă în lumea exterioară.

Semnificația Anului Calului de Foc

Calul simbolizează libertate, mișcare, curaj și dorința de progres. Este un semn care nu rămâne pe loc, ci caută mereu să avanseze și să exploreze noi orizonturi. Elementul Foc aduce pasiune, energie și impulsul de a acționa rapid, iar împreună, Calul și Focul formează un an în care oamenii devin mai hotărâți, mai curajoși și mai dornici să facă schimbări semnificative.

În astrologia chineză, Anul Calului de Foc este perceput ca o perioadă plină de oportunități, dar și de provocări, mai ales dacă energia nu este canalizată eficient. Este un an ideal pentru cei care își stabilesc obiective clare și sunt dispuși să muncească pentru a le transforma în realitate.