Câte zile de concediu ai legal în 2026. Ce drepturi au angajații

Concediul de odihnă, zilele rămase nefolosite sau compensarea acestora la plecarea din companie sunt printre cele mai frecvente neclarități legate de drepturile angajaților. 

Codul Muncii stabilește însă reguli clare privind numărul minim de zile de concediu, reportarea zilelor neefectuate și situațiile în care acestea pot fi plătite în bani.

Legea prevede un minimum de 20 de zile lucrătoare de concediu anual pentru salariații cu contract individual de muncă. În același timp, legislația stabilește când poate fi reprogramat concediul, cine beneficiază de zile suplimentare și în ce condiții angajatorul poate refuza perioada solicitată de angajat.

Care este numărul minim legal de zile de concediu

Conform Codului Muncii, orice angajat cu contract individual de muncă are dreptul la cel puțin 20 de zile lucrătoare de concediu de odihnă anual.

Este important de știut că legea se referă la zile lucrătoare, nu calendaristice. Asta înseamnă că weekendurile și sărbătorile legale nu sunt incluse în calculul concediului.

De exemplu, dacă un angajat își ia concediu într-o perioadă în care există o sărbătoare legală în timpul săptămânii, acea zi nu se scade din numărul total de zile de concediu.

În multe companii, numărul zilelor de concediu poate fi mai mare decât minimul legal. Unele firme oferă zile suplimentare în funcție de:

  • vechime;
  • domeniul de activitate;
  • contractul colectiv de muncă;
  • politica internă a companiei.

Totuși, Codul Muncii stabilește doar pragul minim obligatoriu de 20 de zile lucrătoare anual.

Cum se calculează concediul de odihnă

Concediul de odihnă se acordă proporțional cu perioada lucrată într-un an.

Asta înseamnă că un angajat care nu a lucrat întregul an va primi concediu calculat în funcție de lunile lucrate. De exemplu, dacă o persoană se angajează la jumătatea anului, numărul zilelor de concediu va fi calculat proporțional.

Specialiștii în legislația muncii explică faptul că dreptul la concediu nu este condiționat de norma întreagă de lucru. Astfel, inclusiv angajații part-time beneficiază de concediu de odihnă.

În același timp, anumite perioade sunt asimilate perioadelor de activitate prestată și nu afectează dreptul la concediu. Printre acestea se numără:

Un alt aspect important este indemnizația de concediu. Potrivit Codului Muncii, aceasta nu poate fi mai mică decât salariul de bază, indemnizațiile și sporurile permanente corespunzătoare perioadei respective.

Indemnizația trebuie plătită de angajator cu cel puțin cinci zile lucrătoare înainte de plecarea în concediu.

Codul Muncii prevede și că o parte a concediului de odihnă trebuie să aibă, de regulă, o durată minimă de 10 zile lucrătoare consecutive.

Ce se întâmplă cu zilele de concediu nefolosite

Una dintre cele mai frecvente întrebări legate de concediu este ce se întâmplă cu zilele rămase nefolosite la final de an.

Potrivit legislației muncii, zilele de concediu nu se pierd automat dacă nu au fost efectuate. În situațiile în care salariatul nu poate efectua integral sau parțial concediul anual din motive justificate, angajatorul este obligat să acorde concediul neefectuat într-o perioadă de 18 luni începând cu anul următor celui în care s-a născut dreptul la concediu.

Astfel, zilele restante trebuie reprogramate și acordate ulterior.

Codul Muncii prevede clar că dreptul la concediu de odihnă:

  • nu poate fi cedat;
  • nu poate fi limitat;
  • nu poate face obiectul unei renunțări din partea salariatului.

Mulți angajați cred că pot cere plata zilelor neefectuate în locul concediului. În realitate, legea permite compensarea în bani doar într-o singură situație: la încetarea contractului individual de muncă.

Asta înseamnă că, atât timp cât contractul este activ, concediul trebuie efectuat, nu înlocuit cu bani.

În ce situații poate angajatorul să refuze concediul

Programarea concediilor se face, de regulă, împreună cu angajatorul, iar companiile pot stabili anumite perioade în funcție de organizarea activității.

Conform legii, angajatorul nu poate elimina dreptul salariatului la concediu de odihnă, însă pot exista situații în care anumite solicitări de concediu sunt reprogramate din motive ce țin de activitatea companiei, lipsa temporară de personal sau perioade aglomerate. Însă refuzul repetat ori imposibilitatea efectuării concediului pe termen lung poate deveni o problemă de legislația muncii.

Potrivit prevederilor Codului Muncii, angajatorul are obligația de a asigura posibilitatea efectuării concediului de odihnă.

În situațiile în care dreptul la concediu este încălcat constant, salariații se pot adresa Inspectoratului Teritorial de Muncă sau pot solicita consultanță juridică specializată.

Cine poate primi zile suplimentare de concediu

Codul Muncii prevede și situații speciale în care anumite categorii de angajați beneficiază de concediu suplimentar.

Conform articolului 147 din Codul Muncii, au dreptul la minimum 3 zile lucrătoare suplimentare:

  • salariații care lucrează în condiții grele;
  • cei care lucrează în condiții periculoase sau vătămătoare;
  • persoanele nevăzătoare;
  • persoanele cu handicap;
  • tinerii cu vârsta de până la 18 ani.

Numărul exact al zilelor suplimentare poate fi stabilit prin contractele colective de muncă sau prin regulamentele interne ale angajatorilor.

În plus, unele companii oferă zile suplimentare de concediu ca beneficiu extrasalarial, inclusiv în funcție de vechime sau performanță.

Ce tipuri de concediu există în România

Pe lângă concediul de odihnă anual, legislația muncii din România reglementează mai multe tipuri de concedii.

Printre cele mai cunoscute se numără:

  • concediul medical;
  • concediul de maternitate;
  • concediul paternal;
  • concediul pentru creșterea copilului;
  • concediul fără plată;
  • concediul pentru formare profesională;
  • concediul de îngrijitor.

Fiecare dintre acestea are reguli distincte privind acordarea, durata și plata.

De exemplu, concediul fără plată poate fi acordat pentru rezolvarea unor situații personale sau pentru formare profesională, în condițiile stabilite de lege și de angajator.

Ce se întâmplă dacă te îmbolnăvești în concediu

Potrivit Codului Muncii, dacă un angajat intră în concediu medical în timpul concediului de odihnă, concediul de odihnă se întrerupe.

Zilele rămase neefectuate trebuie reprogramate ulterior, conform prevederilor legale.

Salariații trebuie să anunțe angajatorul și să prezinte documentele medicale necesare pentru suspendarea concediului de odihnă.

Ce drepturi ai dacă pleci din companie

Încetarea contractului individual de muncă schimbă și modul în care sunt tratate zilele de concediu neefectuate.

Potrivit Codului Muncii, compensarea în bani a concediului de odihnă neefectuat este permisă doar la încetarea contractului.

Asta înseamnă că un angajat care demisionează, este concediat sau pleacă din companie prin acordul părților poate primi bani pentru zilele de concediu rămase și neefectuate.

Valoarea compensației se calculează în funcție de indemnizația de concediu aferentă perioadei respective.

Specialiștii recomandă ca salariații să verifice numărul zilelor de concediu rămase înainte de încetarea contractului și să solicite clarificări departamentului de resurse umane dacă există neconcordanțe.

Concediul de odihnă rămâne un drept garantat prin lege, iar regulile privind acordarea și compensarea lui sunt stabilite clar în Codul Muncii. Pentru angajați, cunoașterea acestor reguli poate face diferența între un drept exercitat corect și unul pierdut din lipsă de informație.

