Cât costă rovinieta în 2026. Lista completă de prețuri actualizate

Prețul rovinietei este stabilit în funcție de tipul autovehicului, dar și de perioada de valabilitate. Iată cât costă rovinieta în 2026.

Ce este rovinieta și de ce este obligatorie în România

Conform OG 15/2002, cu modificările și completările ulterioare, rovinieta este o taxă rutieră în România sau un tarif pentru utilizarea infrastructurii de transport rutier din România.

Plata acestei taxe îți dă dreptul de a folosi rețeaua de drumuri naționale din România pentru o anumită perioadă.

Conform legii, taxa rutieră din România se aplică în funcție de:

• categoria vehiculului;

• clasa de emisii (EURO);

• durata de utilizare a rețelei de drumuri naționale din România.

Durata de utilizare include atât durata deplasării, cât și perioada de staționare.

Rovinieta se aplică rețelei de drumuri naționale din România, cu excepția sectoarelor de drum național aflate în interiorul localităților, între indicatoarele de intrare și ieșire din acestea. Cu alte cuvinte, taxa rutieră este obligatorie pentru cei care circulă pe:

• drumuri naționale;

• drumuri expres;

• autostrăzi.

Nu este necesară rovinieta dacă circuli pe drumuri județene, locale sau forestiere.

Cât costă rovinieta în 2026 pentru autoturisme – schimbări de la 1 iulie

Prețurile sunt stabilite de Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere. Pentru un autoturism categoria A, rovinieta de o zi costă aproximativ 2,5 euro, iar pentru vehicule de marfă cu masa totală maximă autorizată de până la 3,5 tone, costul este de aproximativ 8,6 euro.

Pentru vehiculele de categorie G, rovinieta de o zi costă aproximativ 4 euro, iar pentru vehiculele de categorie H, cu peste 23 de locuri, costul este de aproximativ 7 euro.

Ministerul Transporturilor și Infrastructurii a publicat recent un proiect de ordin care modifică sistemul de taxare a rovinietei și a introdus tarife diferențiate în funcție de categoria vehiculului și norma de poluare (EURO).

Proiectul, publicat pe 14 mai, ar urma să intre în vigoare de la 1 iulie 2026, iar ulterior, prețurilor vor fi actualizate anual în funcție de inflație.

Conform proiectului, rovinieta va fi stabilită în funcție de:

· Categoria vehiculului

· Clasa de emisii poluante (EURO)

· Durata de utilizare a rețelei de drumuri naționale din România. Durata de utilizare se referă la durata de parcurs, dar și durata de staționare.

Astfel, Ministerul de transport propune patru categorii principale de vehicule:

• Vehicule de transport persoane cu maxim 9 locuri pe scaune (inclusiv conducătorul auto) - autoturism;

• Vehicule de transport marfă cu MTMA mai mică sau egală cu 3,5 tone;

• Vehicule de transport persoane cu mai mult de 9 locuri pe scaune (inclusiv conducătorul auto) şi maximum 23 de locuri pe scaune (inclusiv conducătorul auto);

• Vehicule de transport persoane cu mai mult de 23 de locuri pe scaune (inclusiv conducătorul auto).

Vehiculele vor fi împărțite în:

• Clasa de emisii poluante Euro VI

• Clasa de emisii poluante Euro V - IV

• Clasa de emisii poluante Euro III o.

Vehiculele electrice vor beneficia de cele mai mici tarife, fiind tratate similar cu cele din categoria EURO IV.

„Vehiculul electric este acel autovehicul înmatriculat echipat cu cel puțin un dispozitiv de stocare a energiei electrice (baterie, condensator), care utilizează unul sau mai multe motoare electrice pentru propulsie, alimentat din surse externe sau interne, în locul unui motor cu ardere internă sau un ansamblu format dintr-un vehicul electric şi semiremorcă ori remorcile tractate de acesta”, spune ministerul.

Rovinieta pentru EURO V-IV va fi cu 15% mai mare decât pentru EURO VI, iar rovinieta pentru EURO III - o va fi cu 30% mai mare.

Prețurile rovinietei de la 1 iunie 2026

Rovinieta de o zi va costa între 22 și 29 de lei, în funcție de norma de poluare.

Rovinieta pentru 10 zile va varia între 30 și 39 de lei; - rovinieta pentru 30 de zile va costa între 48 și 62 de lei.

Rovinieta anuală va ajunge între 254 și 330 de lei.

Pentru vehiculele de marfă de până la 3,5 tone: - rovinieta anuală va varia între 579 și 753 de lei.

Care este cea mai ieftină variantă de rovinietă

Posesorii de autoturisme care își reînnoiesc rovinieta după 1 iulie 2026 vor trebui să plătească pentru cea mai ieftină rovinietă 22 de lei, asta în cazul în care dețin un vehicul electric sau Euro VI sau 26 de lei dacă mașina este Euro VI.

Altă variantă de rovinietă este 29 de lei pe zi, dacă mașina are norma de poluare egală sau sub EURO III.

Acestea sunt cele mai ieftine variante de rovinietă, de la 1 iulie 2026.

Prețul rovinietei pe un an

Conform Ministerului Transporturilor, „rovinieta se stabilește și se aplică în funcție de: categoria vehiculului; clasa de emisii poluante (EURO); durata de utilizare a rețelei de drumuri naționale din România. Durata de utilizare cuprinde durata de parcurs, precum și durata de staționare. Valoarea rovinietei se aplică în mod nediscriminatoriu utilizatorilor români și străini’.

În cazul vehiculelor EURO V-IV, tarifele vor fi de 26 lei pentru o zi, 35 lei pentru 10 zile, 55 lei pentru 30 de zile, 87 lei pentru 60 de zile și 292 lei pentru 12 luni, iar pentru cele EURO III-0, se vor ridica la 29 de lei pentru o zi, 39 de lei pentru 10 zile, 62 de lei pentru 30 de zile, 99 pentru 60 de zile și 330 lei pentru un an.

Iată prețurile pentru categoriile de vehicule de la 1 iulie 2026: