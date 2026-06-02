Control din aer la Giurgiu: doar una din patru construcții figurează în evidențele fiscale. Ce riscă proprietarii

Autoritățile locale spun că situația este similară și în cazul terenurilor, iar rezultatele obținute în urma scanărilor aeriene ar putea conduce la notificarea a mii de proprietari și la recalcularea obligațiilor fiscale pentru bunurile nedeclarate.

Potrivit datelor preliminare, doar una din patru construcții identificate în zonele analizate este declarată corespunzător la Direcția de Taxe și Impozite Locale (DITL).

Peste 55.000 de construcții identificate, dar doar 13.400 figurează în evidențele fiscale

Pentru a verifica mai eficient situația proprietăților din municipiu, Direcția de Taxe și Impozite Locale din Giurgiu a apelat la o firmă specializată care utilizează drone pentru cartografiere și analiză urbană.

Primele rezultate indică un decalaj major între realitatea din teren și datele oficiale.

„Din circa 33 de hectare scanate cu dronă au fost identificate aproximativ 55.000 de clădiri, iar în evidențele noastre, din aceste 55.000 de corpuri cadastrale identificate, doar 13.400 sunt înregistrate. Asta înseamnă că doar unul din patru proprietari și-au declarat exact, conform cu realitatea, ceea ce dețin”, a declarat Laurențiu Țintea, directorul Direcției de Taxe și Impozite Locale Giurgiu.

„Foarte probabil ca numărul final al celor care vor fi notificați de noi pentru a se prezenta la sediul DITL pentru declarare să fie de ordinul miilor. În cazul în care aceștia nu se prezintă în termenul stabilit, legea ne obligă să impunem din oficiu pentru cinci ani din urmă acele bunuri imobile constatate în urma verificărilor aeriene, dacă nu se poate stabili data construcției”, a precizat Laurențiu Țintea.

Datele sugerează că un număr foarte mare de construcții au fost ridicate, extinse sau modificate fără ca schimbările să fie reflectate în evidențele fiscale ale administrației locale.

Ce riscă proprietarii care nu și-au declarat construcțiile

Dacă Guvernul va aproba utilizarea oficială a imaginilor obținute cu ajutorul dronelor, administrația locală va putea deschide rol fiscal pentru proprietățile nedeclarate și va putea recalcula obligațiile fiscale aferente.

În cazul construcțiilor realizate fără autorizație sau care nu au fost declarate la timp, legislația permite aplicarea unor măsuri suplimentare, inclusiv majorarea impozitului pe o perioadă de cinci ani.