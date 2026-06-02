Probabilitatea apariţiei unui nou episod El Niño este de 80% între iunie şi august, sporind riscul de fenomene meteorologice extreme în lunile următoare, a estimat marţi Organizaţia Meteorologică Mondială (OMM), relatează AFP şi BBC.

Temperaturile „excepţional de ridicate" ale apelor din Pacificul tropical favorizează condiţiile de formare a unui episod El Niño care „ar urma să influenţeze regimurile de temperatură şi precipitaţii la scară globală", potrivit ONU.

OMM estimează astfel o probabilitate de 80% ca un episod El Niño să se producă "între iunie şi august 2026".

„Probabilităţile ca acest episod să se menţină cel puţin până în noiembrie se apropie sau depăşesc 90%", adaugă organizaţia, estimând un „episod cel puţin moderat, chiar puternic".

De ce se produce El Nino

El Niño şi faza sa opusă, La Niña, sunt denumirile date unei variaţii naturale a climei, care induce o variaţie vizibilă a temperaturii apelor din Oceanul Pacific ecuatorial, o modificare a circulaţiei atmosferice globale şi poate provoca anumite evenimente extreme într-un număr mare de regiuni.

Ultimul episod, din 2023 şi 2024, a făcut din aceşti ani cei mai calzi înregistraţi vreodată.

Între sfârşitul lunii aprilie şi mijlocul lunii mai, temperatura suprafeţei mării în partea central-estică a Pacificului ecuatorial s-a apropiat de pragurile caracteristice acestui fenomen, o creştere alimentată de temperaturi „excepţional de ridicate" sub suprafaţă, depăşind cu peste 6 °C valorile normale pentru această perioadă a anului, notează OMM.

În acelaşi timp, valorile indicelui de oscilaţie australă, care este componenta atmosferică a El Niño, „se potrivesc" cu apariţia condiţiilor necesare pentru manifestarea fenomenului, adaugă organizaţia.

„Trebuie să ne pregătim pentru un episod El Niño potenţial puternic, care va agrava seceta şi ploile abundente şi va creşte riscul de valuri de căldură atât pe uscat, cât şi în oceane", a avertizat secretarul general al OMM, Celeste Saulo, citată într-un comunicat.

El Niño se caracterizează printr-o creştere a temperaturilor de suprafaţă în centrul şi estul Pacificului ecuatorial. Acesta apare de obicei o dată la doi până la şapte ani şi durează nouă până la douăsprezece luni. Fenomenul ciclic afectează, printr-un efect de domino, clima mondială timp de câteva luni.

Ce efecte are

Pentru perioada iunie-iulie-august, OMM prevede deja un ansamblu de condiţii care favorizează „predominanţa temperaturilor peste normal în aproape toate regiunile globului", cu un risc crescut de stres termic, secetă în anumite regiuni şi evenimente extreme, precum inundaţii sau secete severe. Organizaţia reaminteşte astfel că centrele regionale de prognoză prevăd precipitaţii „sub nivelul normal" în timpul sezonului ploios din iunie până în septembrie în Cornul Africii, un muson mai puţin abundent decât media în Asia de Sud şi condiţii mai calde şi mai uscate în America Centrală pe parcursul verii.

În timpul verii din emisfera nordică, apele calde asociate cu El Niño pot favoriza, de asemenea, formarea uraganelor în Pacificul central şi estic, limitând în acelaşi timp dezvoltarea acestora în Atlantic, adaugă organizaţia.

„Trebuie să acordăm cu toţii acestei situaţii gradul de urgenţă climatică pe care îl reprezintă", a avertizat secretarul general al ONU, Antonio Guterres, într-o declaraţie video.

„Condiţiile El Niño vor turna gaz pe focul unei planete care se încălzeşte. Impacturile vor fi şi mai puternice şi resimţite la distanţe şi mai mari. Ele vor traversa graniţele cu o viteză devastatoare", a continuat el, făcând din nou apel la „încetarea dependenţei de combustibilii fosili".

Potrivit OMM, „nu este dovedit că schimbările climatice cresc frecvenţa sau intensitatea episoadelor El Niño".

Super-El Nino

În trecut, OMM a indicat, de asemenea, că „fenomenele climatice la scară largă de origine naturală, precum El Niño şi La Niña, se înscriu într-un context mai larg al schimbărilor climatice de origine antropică".

Oamenii de ştiinţă se tem că efectele combinate ale fenomenului El Niño şi ale schimbărilor climatice provocate de om ar putea modifica radical condiţiile meteorologice la nivel mondial.

Mai multe prognoze ale agenţiilor meteorologice naţionale sugerează, de asemenea, că ar putea deveni unul dintre cele mai puternice fenomene înregistrate vreodată - un posibil aşa-numit „super" El Niño.

O încălzire de peste două grade indică un El Niño „foarte puternic" sau aşa-numitul „super" El Niño. Au existat doar câteva astfel de cazuri din 1950. Previziunile sugerează că acest nou El Niño ar putea egala vârfurile din trecut sau chiar le-ar putea depăşi.

Evenimentele din trecut au fost asociate cu creşteri ale preţurilor alimentelor şi cu pierderi de venituri de sute de miliarde sau chiar trilioane de dolari la nivel global, pe măsură ce recoltele slabe şi perturbările comerciale se propagă prin lanţurile de aprovizionare şi economii.