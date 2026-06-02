Corespondent Știrile ProTV: „Șeful Statului Major al Apărării, Gheorghiță Vlad, este suspect, iar procurorii militari din Direcția Națională Anticorupție i-au dus în mod oficial la cunoștință faptul că este suspectat de complicitate la uzurparea funcției, dacă funcționarul a beneficia de foloase necuvenite. Este vorba despre o investigație a procurorul militar din DNA legată de o adresă trimisă Ministerul Educației Naționale prin care s-ar fi solicitat suplimentare a locurilor destinate militarilor la Universitatea de Educație Fizică și Sport, o poveste care ar fi ajutat-o pe fiica unui fost general din Armata Română să ajungă de la locurile cu plată la cele bugetate, fapt ce ar fi permis ulterior, la finalizarea studiilor, să fie încadrată ca ofițer în Ministerul Apărării Naționale.

Așadar, generalul Gheorghiță Vlad, un om cu o imagine impecabilă, este de astăzi suspect. O suspiciune pe care însă nu a comentat-o. Dacă la intrarea în sediul DNA spunea că nu știe de ce a fost citat, dar a venit împreună cu avocatul la ieșire, a preferat să nu facă absolut niciun comentariu, trimițând practic jurnaliștii spre comunicare a oficială a Direcției Naționale Anticorupție. O comunicare ce a venit câteva minute mai târziu și în care erau menționate aceste suspiciuni, dar și faptul că adresa cu pricina ar fi fost semnată, la cererea lui Gheorghiță Vlad, de un alt general celebru, Iulian Berdilă.

Nici el, până în acest moment, nu a făcut niciun comentariu în legătură cu această investigație. O investigație care este de câteva luni în plină desfășurare și care mai vizează un al treilea general, cel al cărui fiică, spun procurorii DNA, a beneficiat de aceste intervenții. Toți cei trei generali se bucură de prezumția de nevinovăție”.