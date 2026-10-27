Înalta Curte de Justiție a Țării Bascilor a obligat o companie de ambulanțe să plătească unei angajate 2.363,20 de euro, plus dobândă, pentru 80 de ore suplimentare neplătite. Femeia, care lucra ca șofer, a dat compania în judecată pentru orele lucrate în plus în 2021. Instanța i-a dat câștig de cauză în parte, constatând că instanța inferioară calculase greșit numărul de ore pe care trebuia să le lucreze, deoarece angajata nu lucrase întregul an, relatează Noticias Trabajo.

De la ce a pornit totul

Femeia era angajată a companiei din 20 mai 2021 și a lucrat ture de 12 ore până la 31 decembrie, acumulând în total 1.140 de ore, potrivit evidențelor de pontaj prezentate de angajator. Ea a cerut plata a 4.422,56 de euro pentru orele suplimentare pe care considera că le lucrase în acel an. Inițial, a susținut că acumulase 236 de ore suplimentare, însă, în cele din urmă, au fost luate în considerare cele 1.140 de ore de muncă înregistrate de companie.

La început, Tribunalul Social nr. 4 din Bilbao a respins cererea angajatei, stabilind că aceasta nu lucrase nicio oră suplimentară. Pentru a ajunge la această concluzie, instanța a calculat programul de lucru ținând cont de zilele de concediu și de perioada în care femeia fusese angajată, între 20 mai și 31 decembrie 2021. Judecătorii au stabilit că aceasta ar fi trebuit să lucreze 1.155 de ore. Cum evidențele companiei arătau că lucrase 1.140 de ore, instanța a concluzionat că nu existau ore suplimentare.

Nemulțumită de decizie, angajata a făcut apel la Înalta Curte de Justiție a Țării Bascilor, susținând că instanța inferioară calculase greșit timpul de lucru și nu ținuse cont în mod corespunzător de faptul că începuse să lucreze abia în luna mai. Potrivit propriilor calcule, ea ar fi trebuit să lucreze aproximativ 1.060 de ore. Prin urmare, a solicitat, în subsidiar, plata a 80 de ore suplimentare din totalul celor 1.140 de ore lucrate.

Instanța a recunoscut cele 80 de ore suplimentare neplătite

Înalta Curte de Justiție a Țării Bascilor i-a dat dreptate angajatei, constatând că instanța inferioară greșise calculul orelor de muncă. Deoarece femeia își începuse activitatea la 20 mai 2021, timpul de lucru trebuia calculat proporțional cu cele 226 de zile rămase din an, pornind de la norma anuală de 1.712 ore prevăzută în contractul colectiv de muncă.

Astfel, instanța a stabilit că angajata ar fi trebuit să lucreze cel mult 1.060 de ore, nu 1.155, cât calculase instanța inferioară. Întrucât evidențele companiei arătau că femeia lucrase 1.140 de ore, judecătorii au recunoscut existența a 80 de ore suplimentare neplătite.

În consecință, compania a fost obligată să îi plătească angajatei 2.363,20 de euro, plus dobânda legală, suma fiind calculată în funcție de tariful orar obișnuit și de sporul aferent orelor suplimentare.

Hotărârea nu este definitivă și poate fi atacată la Curtea Supremă.