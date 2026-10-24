Judecătorii au anulat concedierea și au dispus plata salariilor restante și a unor despăgubiri, în condițiile în care nu s-a demonstrat că femeia a făcut acuzații false, scrie Noticias Trabajo.

Femeia lucra în companie din 2007 și ocupa o funcție de coordonare, care presupunea responsabilități importante și disponibilitate permanentă.

În februarie 2023, în timp ce se afla în concediu medical din cauza anxietății, aceasta a sesizat departamentul de resurse umane, susținând că era hărțuită de superiorul său.

Compania a declanșat o anchetă internă, însă comisia responsabilă nu a găsit suficiente dovezi pentru a confirma acuzațiile. În aprilie 2023, angajata a fost concediată disciplinar, fiind acuzată că a formulat o plângere falsă de hărțuire.

Inițial, o instanță din Palma a considerat concedierea justificată. Femeia a contestat însă decizia, iar cazul a ajuns la Curtea Superioară de Justiție a Insulelor Baleare.

De ce a fost anulată concedierea

Instanța superioară a stabilit că lipsa dovezilor care să confirme hărțuirea nu înseamnă automat că plângerea a fost falsă. În plus, în timpul procesului s-a constatat că o parte dintre faptele semnalate de angajată erau reale, chiar dacă nu erau suficiente pentru a demonstra existența hărțuirii.

„Lipsa dovezilor care să confirme un fapt reclamat nu înseamnă că acuzația este falsă”, au subliniat judecătorii.

Potrivit instanței, concedierea ar fi fost justificată numai dacă angajatorul ar fi demonstrat că femeia a inventat în mod conștient faptele, cu intenția de a provoca prejudicii. Acest lucru nu a fost dovedit.

Judecătorii au avertizat că sancționarea angajaților pentru reclamații care nu pot fi demonstrate ar putea descuraja alte persoane să semnaleze eventuale abuzuri, de teamă că își vor pierde locul de muncă.

Ce obligații are acum compania

Instanța a invocat și protecția angajaților împotriva represaliilor pentru exercitarea drepturilor lor. De asemenea, a subliniat că angajatorii trebuie să ia în considerare măsuri rezonabile de adaptare a condițiilor de muncă atunci când știu că un salariat se confruntă cu probleme de sănătate mintală, înainte de a recurge la sancțiuni.

În acest caz, concedierea a fost declarată nulă, iar compania trebuie să o reintegreze pe femeie în aceleași condiții de muncă și să îi achite salariile restante începând din aprilie 2023.

Pe lângă salariile restante, compania trebuie să plătească despăgubiri de 7.501 euro pentru prejudiciul moral, la care se adaugă dobânzile.

Potrivit estimărilor prezentate de firma de avocatură care a reprezentat-o pe angajată, costul total depășește 500.000 de euro.

Suma include aproximativ 425.000 de euro în salarii restante, 7.501 euro despăgubiri și circa 70.000 de euro reprezentând contribuții la asigurările sociale datorate de angajator.