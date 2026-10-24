Foarte implicat în activități sociale, argentinianul este primul fotbalist care primește acest omagiu, potrivit News.ro.

Oviedo, micul oraș din Asturia, din nordul Spaniei, l-a primit pe legendarul jucător al Barça pentru un eveniment excepțional și pentru decernarea prestigiosului Premiu Prințesa de Asturias, în elegantul teatru Campoamor.

Distincție istorică și o vizită fulger în Spania

Încă un trofeu în cariera argentinianului, primul fotbalist care a primit această distincție. Din Statele Unite, a trebuit să facă un drum dus-întors în două zile cu un avion privat pentru această ocazie. Cu o zi înainte, avusese deja ocazia să ia cina cu regele Spaniei, Felipe al VI-lea.

Această distincție, în primul rând culturală și umanitară, vine să-i răsplătească „cariera sportivă excepțională, talentul său strălucitor și activitatea caritabilă constantă menită să promoveze accesul la educație și la îngrijiri medicale pentru copiii cei mai defavorizați”, a declarat prințesa Leonor a Spaniei în momentul în care i-a înmânat premiul. „El a câștigat respectul și admirația tuturor prin perseverența sa, umilința sa și angajamentul său față de jocul de echipă”.

Implicare socială și revenirea rapidă pe terenul din MLS

În afara terenului, angajamentul social al lui Messi se manifestă prin activitatea sa în calitate de ambasador al UNICEF din 2010, precum și prin activitățile Fundației Lionel Messi, dedicate promovării accesului copiilor aflați în dificultate la educație și îngrijire medicală. După încheierea ceremoniei de decernare, atacantul a putut să plece spre Miami.

Messi va disputa sâmbătă un meci din MLS împotriva echipei New York Red Bulls.

Campionul mondial din 2022 este cel mai bun marcator al ligii nord-americane, cu 25 de goluri, cu mult înaintea atacantului Milan Iloski de la Philadelphia (19) și a celui de la Dallas, Petar Musa (20).