Proprietara unui lanț de restaurante i-a însoțit pe câțiva dintre angajații săi, pe 24 septembrie, pentru a-și ridica noile automobile BMW, potrivit South China Morning Post.

Mașinile, fiecare în valoare de 300.000 de yuani (aproximativ 45.000 de dolari americani), fuseseră cumpărate de șefa restaurantului cu două săptămâni înainte, fiind achitate integral, potrivit Henan TV.

„Sunt atât de încântată! Nici măcar nu îndrăzneam să visez la așa ceva”, a declarat Li Jie, una dintre angajatele norocoase. „În drum spre reprezentanța BMW, șefa mi-a spus doar că îmi va dărui o jucărie mare.”

Un BMW alb, nou-nouț, a fost înmatriculat pe numele lui Li chiar în aceeași zi, fără ca aceasta să plătească vreun ban. Mai mult, șefa restaurantului nu i-a cerut să semneze niciun contract sau angajament în schimbul cadoului.

Gestul emoționant care a determinat-o să le cumpere angajaților mașini de lux

Femeia a povestit că ideea de a le oferi automobile BMW angajaților i-a venit pentru prima dată iarna trecută. La fel ca majoritatea colegilor săi, Li folosea un scuter electric pentru a ajunge la serviciu. Într-o dimineață geroasă, șefa sa a observat-o sosind la restaurant cu fața înroșită puternic de frig. Urechile îi deveniseră vineții, iar mâinile îi erau înțepenite din cauza vântului rece. Imaginea a impresionat-o profund pe femeie, mai ales că Li lucra în restaurantul său de opt ani.

„Mi-am spus atunci: eu pot sta în mașina mea, bucurându-mă de căldură și confort în timpul deplasărilor. De ce ea nu ar putea avea parte de același lucru?”, a povestit patroana restaurantului.

„Am reușit să am succes în carieră. Dar prosperitatea companiei mele se datorează eforturilor colective ale tuturor angajaților. Prin urmare, trebuie să mă asigur că și ei beneficiază de succesul companiei”, a adăugat femeia de afaceri, care activează în industria restaurantelor de două decenii.