Poliția a informat miercuri despre moartea violentă a bărbatului în vârstă de 30 de ani din Dvůr Králové nad Labem, în regiunea Trutnov, conform Tn.nova.Cz.

„De la orele nopții, criminaliștii regionali se ocupă de o infracțiune violentă în Dvůr Králové nad Labem, care s-a încheiat cu moartea unui bărbat de 30 de ani”, au spus polițiștii, adăugând că au reținut o persoană.

La acel moment, poliția a spus că nu mai există niciun pericol pentru locuitorii locali.

Pe baza actelor procedurale efectuate până atunci, criminaliștii au identificat o persoană care, ulterior, a mărturisit crima.

Din motive legale, vârsta concretă și numele persoanei nu pot fi dezvăluite, deoarece fapta a fost săvârșită de un minor care se presupune că ar avea sub 15 ani.

„Persoana care a mărturisit fapta are sub 15 ani și, prin urmare, nu este penal responsabilă. Din cauza vârstei, nu vom oferi informații suplimentare.”, a informat purtătoarea de cuvânt a poliției, Martina Jandová.

„În baza unei hotărâri judecătorești preliminare, persoana respectivă a fost plasată într-o instituție de educație corespunzătoare, după care instanța va decide ulterior cu privire la impunerea măsurii de plasament în custodie protectivă," a adăugat purtătoarea de cuvânt.

Autoritățile nu au oferit mai multe detalii privind motivele care au dus la această crimă și ce relație aveau persoanele implicate.