Câştigătorul licitaţiei este Rheinmetall Real Estate România SRL.

„CITR, lichidatorul judiciar al Damen Shipyards Mangalia, si liderul pietei de restructurare si insolvenţă din România, anunţă că a vândut şantierul astăzi, 9 octombrie 2026, în urma procedurii de licitaţie, la preţul de 138.034.320,47 milioane de euro, fără TVA. Câştigătorul licitaţiei este Rheinmetall Real Estate România SRL", a transmis CITR.

„Acest demers asigură posibilitatea reluării activităţii Şantierului Naval Mangalia, unul din cele mai importante active industriale ale României. Vânzarea reprezintă finalul unui proces complex de valorificare menit să asigure continuitatea activităţii şi o perspectivă de viitor încurajatoare", a declarat Paul Dieter Cîrlănaru, CEO CITR.

Guvernul salută aprobarea achiziţiei Şantierului Naval Mangalia de către Rheinmetall

Guvernul a salutat, vineri, aprobarea achiziţiei Şantierului Naval Mangalia de către compania germană Rheinmetall, menţionând că reprezintă un pas pentru relansarea activităţii unuia dintre cele mai importante obiective industriale ale României.

"După o perioadă de dificultăţi financiare, care a culminat cu falimentul şi disponibilizarea a aproape 1.000 de angajaţi, investiţiile planificate vor permite reluarea activităţii, crearea de noi locuri de muncă şi dezvoltarea şantierului în perspectiva transformării sale într-unul dintre principalele centre europene de construcţii navale militare", se arată într-un comunicat transmis de Executiv.

Potrivit Guvernului, aprobarea achiziţiei este rezultatul negocierilor desfăşurate în cadrul Programului SAFE, unde România a condiţionat implementarea achiziţiilor militare de la Rheinmetall de asumarea unor investiţii în industria românească de apărare, inclusiv pentru revitalizarea Şantierului Naval Mangalia.

"În acest fel, negocierile au urmărit nu doar asigurarea echipamentelor militare necesare Armatei României, ci şi valorificarea fondurilor disponibile pentru dezvoltarea industriei naţionale, crearea de locuri de muncă şi transferul de tehnologie. Relansarea Şantierului Naval Mangalia prezintă o importanţă deosebită şi pentru securitatea României la Marea Neagră", se subliniază în comunicat.

Dezvoltarea capacităţilor de construcţie a navelor militare va contribui la consolidarea industriei naţionale de apărare şi a rolului României pe Flancul estic al NATO, se mai evidenţiază în comunicatul citat.

"Proiectul se înscrie în obiectivul Guvernului de a utiliza Programul SAFE atât pentru modernizarea Armatei României, cât şi pentru reindustrializarea ţării şi consolidarea capacităţii României de a produce echipamente militare pe teritoriul naţional", a informat Executivul.