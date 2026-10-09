Cu un preț de pornire de 18.523 €, această mașină de oraș se prezintă ca una dintre cele mai accesibile opțiuni hibride cu încărcare automată de pe piața spaniolă, scrie El Nacional.

Această mișcare servește, de asemenea, ca un avertisment pentru producători precum BYD și Hyundai, care mizează pe electrificare. Dacia joacă o altă carte. Marca își menține filosofia de a oferi mașini practice și accesibile, dar încorporează acum o tehnologie care, până de curând, era greu de găsit la un preț sub 20.000 de euro.

Sandero Hybrid 155 combină două motoare electrice cu unul pe benzină

Noul Sandero utilizează un motor pe benzină de 1,8 litri cu patru cilindri, cuplat la două motoare electrice. Sistemul dezvoltă o putere combinată de 155 hp și funcționează cu o transmisie automată fără ambreiaj. Tracțiunea este pe roțile din față. Această configurație promite o conducere deosebit de confortabilă în oraș, unde traficul cu opriri și porniri frecvente favorizează motoarele electrice.

Bateria NMC are o capacitate de 1,4 kWh și se reîncarcă în timpul conducerii. Conform datelor furnizate, Sandero poate funcționa în modul electric până la 80% din timp în oraș, în funcție de condiții. Consumul oficial de combustibil este de doar 4,2 l/100 km, cu emisii de CO₂ de 96 g/km. De asemenea, mașina deține eticheta ECO a DGT.

Disponibil și pentru varianta de caroserie Stepway

Dacia oferă două niveluri de echipare pentru această versiune. Versiunea Expression, disponibilă începând de la 18.523 €, include deja faruri cu LED, un panou de bord digital de 7 inci și un ecran multimedia de 10 inci.

De asemenea, este dotată cu Android Auto, Apple CarPlay, senzori de parcare spate, cruise control și asistență la menținerea benzii de circulație. Un pachet de echipamente destul de complet pentru prețul său.

Deasupra acesteia se află varianta Journey, care costă 20.890 €. Această variantă adaugă jante din aliaj de 16 inci, climatizare automată, acces fără cheie, cameră de marșarier și detectarea unghiului mort.

Marca oferă, de asemenea, sistemul hibrid și pentru modelul Sandero Stepway, cu o imagine mai aventuroasă. Prețurile sale pornesc de la 19.825 € pentru versiunea Expression și ajung la 21.127 € pentru versiunea Extreme.