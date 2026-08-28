Acțiunile companiei Take-Two, proprietara producătorului jocului, au crescut în tranzacțiile efectuate înainte de deschiderea bursei.

Într-o mișcare rară, Netflix a fost prima platformă care a difuzat o prezentare extinsă a jocului. Unii utilizatori au fost nevoiți să reîncarce pagina după ce au primit mesaje de eroare, semn că platforma era foarte solicitată. „Unii membri au întâmpinat pentru scurt timp probleme la accesarea Netflix, dar am remediat rapid situația”, a transmis compania pentru CNBC.

Și platforma de streaming dedicată jocurilor Twitch, unde numeroși utilizatori și-au publicat reacțiile la prezentare, a întâmpinat probleme de capacitate după lansarea trailerului, potrivit analiștilor de la Wells Fargo. Reacțiile jucătorilor au fost „în mare parte pozitive”, au adăugat aceștia.

Lansarea oficială, pe 19 noiembrie

Al șaselea joc din seria „Grand Theft Auto” urmează să fie lansat pe 19 noiembrie pentru PlayStation 5 și Xbox Series X/S și este considerat un potențial rival pentru predecesorul său în cursa pentru titlul de unul dintre cele mai profitabile produse de divertisment din toate timpurile.

Precomenzile la nivel global au ajuns la aproximativ 260 de milioane de dolari, potrivit companiei de analiză Newzoo, ceea ce indică un potențial de vânzări de 4,5 miliarde de dolari până în săptămâna lansării.

„Nu am mai văzut niciodată Netflix să facă ceva similar, să pună un joc în centrul atenției, iar asta arată cât de puternic este acest titlu. Este într-o ligă proprie”, a declarat Christopher Dring, redactor-șef și cofondator al companiei de analiză The Game Business, pentru CNBC.

„GTA 5” se află în continuare în topul celor mai bine vândute cinci jocuri video în fiecare an, deși a fost lansat în urmă cu 13 ani, a remarcat Dring.

Reacțiile la prezentarea de joi arată că scurgerile de informații despre conținutul jocului, apărute înaintea lansării oficiale, nu vor afecta vânzările, a mai spus acesta. Rockstar Games, compania care produce seria „GTA”, a calificat anterior scurgerile drept „sfâșietoare”.

Acțiunile Take-Two au crescut cu 2,5% în tranzacțiile efectuate înainte de deschiderea bursei de vineri.

Analiștii Morgan Stanley și JPMorgan s-au declarat „optimiști” în privința acțiunilor companiei, în rapoarte publicate vineri, subliniind interesul tot mai mare al investitorilor instituționali și individuali pentru companiile din industria jocurilor video, în perspectiva unei lansări extrem de așteptate.

Jocul va fi disponibil doar în format digital

Prezentarea „GTA 6” vine după reacții împărțite ale jucătorilor la informația că jocul va fi disponibil exclusiv în format digital, fără disc fizic.

Presupusa sursă a informațiilor divulgate susține că scurgerile au reprezentat o formă de protest față de strategia Rockstar privind lansarea jocului, precum și față de planul Sony de a opri producția de noi discuri pentru PlayStation începând din 2028.

În cadrul ultimei conferințe cu investitorii, din 7 august, directorul executiv al Take-Two, Strauss Zelnick, a declarat că discurile fizice nu mai reprezintă o opțiune logică pentru consumatori și că peste 90% din afacerile companiei sunt deja distribuite în format digital.

Datele companiei Circana arată că vânzările de jocuri pe disc în Statele Unite au ajuns la cel mai scăzut nivel înregistrat vreodată, cheltuielile fiind de aproximativ 85 de milioane de dolari.

Industria jocurilor video speră că „GTA 6” va contribui la revigorarea pieței de console, afectată de creșterea prețurilor ca urmare a scumpirii memoriei și a spațiului de stocare.

Creșterile recente de preț au dus la aproximativ 800 de dolari costul unei console Xbox Series X standard, cu mult peste prețul de lansare de 500 de dolari din 2020. Evoluția este neobișnuită, întrucât, în mod normal, prețurile consolelor scad pe măsură ce acestea se apropie de finalul ciclului de viață.

Vânzările de hardware pentru console în Statele Unite au scăzut în iulie la cel mai redus nivel de după pandemie, ajungând la 282 de milioane de dolari, potrivit datelor Circana.