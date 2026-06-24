Versiunea standard a jocului Grand Theft Auto VI va costa 80 de dolari, în vreme ce varianta Ultimate va putea fi achiziţionată cu 100 de dolari şi va veni, în plus, cu o serie de maşini, haine şi arme în joc.

Jocul, dezvoltat pentru consolele PlayStation 5 şi Xbox Series X şi S, va fi disponibil din 19 noiembrie, iar startul la precomenzi se va da la miezul nopţii.

Cei interesaţi pot opta pentru o versiune digitală sau una fizică, deşi cea fizică îi va trimite tot online pentru download. Versiunile fizice vor fi livrate începând cu 12 noiembrie, ceea ar permite instalarea din timp a jocului.

Comenzile digitale vor benefica de o lună gratuită pentru abonamentul GTA Plus.

GTA VI vine după o aşteptare lungă pentru fanii seriei, fiind lansat la 13 ani după GTA V.

Interesul din jurul jocului este atât de mare, încât alţi producători încearcă, de obicei, să nu-şi lanseze propriile creaţii în preajma lansării lui GTA VI, pentru a se bucura de atenţia şi banii gamerilor.