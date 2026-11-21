Ce m-a surprins cel mai tare la GTA 6, din momentul în care jocul m-a lăsat liber pe străzi, este cât de puțin se simte ca orice GTA din trecut. Seamănă mai mult cu RDR2 decât cu GTA 5: de la mișcările personajului și grafică până la ritmul general. Rockstar a luat tot ce a făcut în RDR2 și a făcut de zece ori mai bine și mai mare. Nivelul de detaliu este fantastic. Lumea din jurul tău pare vie: detaliile, personajele, vremea, interacțiunile, toate funcționează atât de bine împreună, încât aproape uiți că este un joc.

M-au impresionat NPC-urile. Străzile sunt pline de personaje unice. Vecina ta, Shirley, care îți cere ajutorul din când în când, are un câine, o mașină, un cont de Instagram unde postează ce mai face. Are chiar și o băutură preferată. Și afli toate acestea natural: într-o seară vii acasă și o vezi certându-se cu prietena ei, Peggy, iar a doua zi te roagă să-i furi scuterul de mobilitate. Nu ești obligat să interacționezi cu Shirley, poți s-o ignori și s-o lași să-și vadă de viață. Iar ea e doar una dintr-o mulțime de personaje cu vieți la fel de detaliate. Doar în primele ore de joc am fost distras de zeci de astfel de exemple, până într-acolo încât am ajuns să interacționez mai mult cu străinii de pe stradă decât să progresez în poveste.

Harta jocului este foarte mare. În primele patru ore abia explorasem primele două orășele din apropiere, care acoperă cam 15% din prima zonă, „Vice Dale County”. Mai sunt încă cinci. Dacă povestea principală durează în jur de 80 de ore, pot doar să-mi imaginez cât de mult este de explorat în GTA 6.

Ce ar fi un GTA fără mașini? Aici arată și se simt mai bine ca niciodată. După zeci de ani, universul auto din jocurile Rockstar și-a căpătat propriul design și propria istorie, inspirate din viața reală. Azi sunt din ce în ce mai multe pick-up-uri uriașe, iar Corvette se numește Coquette. În jocurile trecute, un accident era doar o mică piedică în goana pe autostradă. Acum poate schimba complet cursul acțiunii: caroseria se deformează realist, motorul se poate strica, puntea se poate îndoi, iar fiecare coliziune te rănește. Drumurile sunt strâmte, iar traficul dens, așa că ești obligat să fii atent la ce se întâmplă în fața ta. De mai multe ori m-am trezit blocat în trafic, fără nicio cale de scăpare. Dar nu a fost niciodată enervant: pur și simplu are sens, așa funcționează lumea în GTA 6.

Povestea din GTA 6 este cea mai matură de până acum

Povestea din GTA 6 este cea mai matură de până acum și seamănă mai mult cu un serial bun decât cu un joc. Personajele sunt complexe, cu emoții, probleme și istorii credibile, iar relațiile dintre ele sunt integrate natural în poveste. Conduceam liniștit cu Jason când a primit un mesaj de la prietenul lui, Cal: „Sunt la tine acasă, am adus un joc video și niște beri”. Când am intrat în casă, Cal era deja acolo și instala consola la televizor. Mi-a cerut o bere, am luat-o din frigider și i-am dat-o. Apoi am vorbit despre Lucia, jocuri video și feng shui, în timp ce Cal îmi dădea indicații despre cum să aranjez mobila prin casă pentru un curs fluid al energiei. Se vede că se cunosc de mult, că sunt prieteni. Niciodată nu se simte că personajele sunt caricaturi: au toată profunzimea unor personaje bine scrise.

Încă încerc să trec peste cât de bună este grafica din GTA 6. Pare un joc dintr-o generație care nu a venit încă. Fiecare moment al zilei are un aspect aparte, natural. Ceața subțire de dimineață pare că e acolo, de atins, nu doar un efect aruncat peste străzi. La amiază vezi soarele puternic, iar noaptea poți distinge fiecare sursă de lumină. Personajele transpiră, iar asta se vede pe fețele și pe hainele lor. Părul e construit din fire și se mișcă odată cu personajul. Fiecare detaliu duce spre un realism pe care nu l-am mai văzut la niciun joc de până acum.

Trebuie să vorbim și despre performanță. Pe PS5 Pro, jocul este blocat la 30 de fps: nu scade și nu urcă peste acest număr. Dar pe un PlayStation 5 standard sunt momente când ajungi chiar și la 23 de cadre pe secundă.

Chiar și așa, GTA 6 este cel mai impresionant joc pe care l-am văzut vreodată: nivelul de detaliu și complexitatea sunt uimitoare. Și faptul că Rockstar a reușit să facă asta pe o generație de console care deja are 6 ani este de-a dreptul impresionant. Așteptarea a fost lungă, dar a meritat.

GTA 6 costă 400 de lei în varianta standard și 500 de lei pentru varianta Ultimate.