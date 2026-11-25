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Aproximativ 3,16 milioane de români, reprezentând 16,8% din populaţia ţării, s-au confruntat în 2025 cu deprivare materială şi socială severă, România ocupând primul loc în Uniunea Europeană, unde media a fost de 6,3%, potrivit celor mai recente date Eurostat citate de Federaţia Băncilor pentru Alimente din România (FBAR), scrie Agerpres.

Ponderea populaţiei care se confruntă cu lipsuri materiale şi sociale severe în România este de aproape trei ori mai mare decât media europeană, la nivelul Uniunii Europene fiind înregistrate aproximativ 26,9 milioane de persoane în această situaţie.

FBAR precizează că deprivarea materială şi socială severă reflectă imposibilitatea de a asigura unele nevoi de bază, precum consumul unei mese adecvate, care să includă proteine cel puţin o dată la două zile, încălzirea corespunzătoare a locuinţei sau plata la timp a utilităţilor şi chiriei. Indicatorul ia în calcul şi lipsa resurselor pentru cheltuieli neprevăzute, respectiv o urgenţă medicală, o reparaţie indispensabilă în gospodărie sau înlocuirea unor haine şi încălţăminte uzate.

De asemenea, veniturile obţinute dintr-un loc de muncă nu reuşesc întotdeauna să acopere costul vieţii, împingând gospodării active în pragul sărăciei, menţionează organizaţia într-un comunicat.

În acest context, Federaţia Băncilor pentru Alimente din România atrage atenţia asupra nevoii de sprijin pentru persoanele vulnerabile şi anunţă organizarea celei de-a 15-a ediţii a Colectei Naţionale de Alimente, în perioada 11-13 decembrie 2026, în peste 1.270 de magazine partenere din ţară.

„Să fim solidari și să ne asigurăm că hrana își împlinește adevărata menire”

„Faptul că peste trei milioane de români se confruntă cu deprivare materială severă nu este doar o statistică rece pe o foaie a Eurostat, ci o realitate pe care echipele noastre şi asociaţiile din teren o văd în fiecare zi. Sunt familii care calculează fiecare leu pentru o pâine, copii care merg la culcare flămânzi şi bunici care renunţă la mâncare pentru a-şi putea plăti căldura sau medicamentele. De 10 ani, de când am pornit prima Bancă pentru Alimente la Bucureşti, demonstrăm că soluţia există şi funcţionează: transformăm surplusul alimentar în demnitate şi speranţă. În prag de iarnă, facem un apel către întreaga societate - companii donatoare, sponsori şi cetăţeni: să fim solidari şi să ne asigurăm că hrana îşi împlineşte adevărata menire, aceea de a hrăni oameni, nu de a deveni deşeu", a declarat preşedintele Federaţiei Băncilor pentru Alimente din România, Romuald Bulai.

Potrivit organizaţiei, colecta din decembrie urmăreşte să completeze stocurile de alimente neperisabile, precum ulei, făină, orez, conserve, paste şi mălai, care lipsesc adesea din pachetele destinate persoanelor vulnerabile, în condiţiile în care surplusul recuperat de la companii este format în mare parte din produse proaspete şi perisabile.

Reţeaua Băncilor pentru Alimente din România, formată din nouă bănci regionale, a colectat, în perioada 2016 - iunie 2026, peste 49.000 de tone de produse, dintre care peste 44.000 de tone de alimente salvate de la risipă. Acestea s-au transformat în peste 96 de milioane de porţii de hrană distribuite prin intermediul a 910 ONG-uri partenere către aproximativ 340.000 de persoane vulnerabile.

Numai în primele şase luni din 2026, reţeaua a redistribuit 8.926 de tone de produse, dintre care 7.589 de tone de alimente salvate de la risipă, asigurând hrana lunară pentru o medie de 298.030 de persoane, inclusiv 111.822 de copii.

Organizaţia face apel şi la companiile din sectorul agroalimentar să doneze surplusul alimentar sigur pentru consum, precum şi la sponsori şi parteneri să contribuie la acoperirea costurilor logistice necesare colectării, depozitării şi distribuirii produselor.