O femeie din Bavaria a cumpărat online o monedă de aur, dar a primit un castravete. Cât a costat coletul. FOTO

Fraudele pe internet iau tot mai mult amploare. O femeie din Bavaria a trăit o întâmplare greu de crezut: a plătit 3.300 de euro pentru o monedă de aur, dar în colet a găsit un castravete vechi.

Femeia a contactat un presupus vânzător de monede prin intermediul unui site de anunțuri, au raportat polițiștii, potrivit Bild.

Sulzbach-Rosenberg Police

Pentru a evita să fie înșelată, cumpărătoarea și vânzătorul au convenit ca plata să se facă ramburs. Acest lucru ar fi trebuit să îi ofere femeii din Bavaria posibilitatea de a inspecta coletul la livrare – o metodă considerată în mod normal sigură.

Tatăl a plătit fără să clipească.

Însă, când coletul a ajuns în districtul Amberg-Sulzbach (Bavaria), femeia nu era acasă – ci tatăl ei. O circumstanță nefericită, pentru care, în cele din urmă, a plătit scump: tatăl a acceptat coletul și, fără să pună prea multe întrebări, a plătit cei 3.300 de euro conveniți. Seara, când femeia s-a întors acasă, a deschis pachetul. Dar, în locul monedei de aur valoroase, a găsit doar un castravete vechi. Femeia căzuse victimă unei escrocherii online.

Potrivit poliției, șansele de a-l identifica pe escroc sunt foarte mici.

