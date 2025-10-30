O femeie din Bavaria a cumpărat online o monedă de aur, dar a primit un castravete. Cât a costat coletul. FOTO

30-10-2025 | 09:33
colet
Fraudele pe internet iau tot mai mult amploare. O femeie din Bavaria a trăit o întâmplare greu de crezut: a plătit 3.300 de euro pentru o monedă de aur, dar în colet a găsit un castravete vechi.

Ioana Andreescu

Femeia a contactat un presupus vânzător de monede prin intermediul unui site de anunțuri, au raportat polițiștii, potrivit Bild.

Pentru a evita să fie înșelată, cumpărătoarea și vânzătorul au convenit ca plata să se facă ramburs. Acest lucru ar fi trebuit să îi ofere femeii din Bavaria posibilitatea de a inspecta coletul la livrare – o metodă considerată în mod normal sigură.

Tatăl a plătit fără să clipească.

ucraineni-sabotaj-bucuresti
Primele imagini cu ucrainenii racolați de Moscova care plănuiau un sabotaj cu colete explozive în București

Însă, când coletul a ajuns în districtul Amberg-Sulzbach (Bavaria), femeia nu era acasă – ci tatăl ei. O circumstanță nefericită, pentru care, în cele din urmă, a plătit scump: tatăl a acceptat coletul și, fără să pună prea multe întrebări, a plătit cei 3.300 de euro conveniți. Seara, când femeia s-a întors acasă, a deschis pachetul. Dar, în locul monedei de aur valoroase, a găsit doar un castravete vechi. Femeia căzuse victimă unei escrocherii online.

Potrivit poliției, șansele de a-l identifica pe escroc sunt foarte mici.

Un angajat de la Distrigaz Sud Rețele și doi de la o firmă privată au fost reținuți în cazul exploziei din Rahova

Sursa: Bild

Două mii de colete Amazon, interceptate în timpul depozitării și care nu au mai ajuns la destinatari, reprezintă prada unei presupuse serii de furturi descoperite de carabinieri, care au arestat luni seară două persoane la Rodano, în Milano.

