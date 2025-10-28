Ucraineni arestați pentru tentativă de sabotaj: Unul dintre suspecți dă vina pe celălalt și spune că a fost păcălit

28-10-2025 | 14:13
Ucrainenii arestați la București pentru că ar fi pus la cale un sabotaj în Capitală la îndemnul serviciilor secrete rusești au apărut marți pentru prima oară în public.

Cei doi suspecți au contestat măsura preventivă la Înalta Curte de Casație și Justiție, acolo unde au abordat diferit apărarea.

Escortați de polițiști înarmați de la centrul de reținere și arest preventiv al Poliției Capitalei cei doi suspecți ucraineni, unul de 21 ani respectiv 24 de ani au apărut marți în fața ÎCCJ în încercarea de a convinge judecătorii să îi elibereze.

Aceștia au fost arestați preventiv pentru 30 de zile sub o acuzație extrem de gravă: tentativă de acte de diversiune. Asta după ce Serviciul Român de Informații (SRI), în cooperare cu alte servicii de informații din Europa, dar și procurorii DIICOT, au dejucat un plan de sabotaj pe care aceștia l-ar fi pus la cale în centrul Capitalei la sediul unei companii de curierat din Ucraina.

Sabotajul ar fi fost planificat la instigarea serviciilor secrete rusești, susțin anchetatorii.

Cei doi au compărut în fața judecătorilor și au adoptat atitudini diferite și asta pentru că doar unul dintre cei doi suspecți a acceptat să dea declarații.

Acesta a aruncat vina pe celălalt cetățean ucrainean spunându-le judecătorilor că ar fi fost păcălit și ademenit cu o sumă de bani pentru a participa la o presupusă și nevinovată cursă de curierat din Polonia în București dând de înțeles că nu ar fi știut că în cele două colete s-ar fi aflat acele dispozitive explozive.

În realitate dispozitivele puteau fi inițiate de la distanță fie accidental fie intenționat ceea ce ar fi însemnat un risc major de securitate și ar fi provocat un incendiu. 

Sursa: Pro TV

Liderul sindical al Spitalului Județean Buzău, Grațiela Constantin, cere autorităților să trateze cu seriozitate fenomenul de burnout din spitale, după moartea directorului medical Ștefania Szabo.

