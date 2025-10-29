Descoperirea făcută de polițiștii din Italia într-un depozit abandonat. Doi români, arestați, iar al treilea este căutat

Două mii de colete Amazon, interceptate în timpul depozitării și care nu au mai ajuns la destinatari, reprezintă prada unei presupuse serii de furturi descoperite de carabinieri, care au arestat luni seară două persoane la Rodano, în Milano.

Este vorba despre doi cetățeni români, de 30 și 25 de ani, fără antecedente penale, și un al treilea compatriot, de 24 de ani, de asemenea fără antecedente, care a fost denunțat în stare de libertate, relatează ansa.it.

Cei trei au fost prinși într-un depozit industrial părăsit, ascunși într-un autocamion cu număr de înmatriculare românesc, în care se aflau peste două mii de cutii, purtând etichete și logo-uri Amazon, conținând echipamente IT, electrocasnice și diverse alte bunuri.

Prejudiciul, de mare valoare, este încă în curs de evaluare completă, în timp ce imobilul și marfa au fost puse sub sechestru.

