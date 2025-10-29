Descoperirea făcută de polițiștii din Italia într-un depozit abandonat. Doi români, arestați, iar al treilea este căutat

Stiri externe
29-10-2025 | 22:57
Poliție Italia
Getty Images

Două mii de colete Amazon, interceptate în timpul depozitării și care nu au mai ajuns la destinatari, reprezintă prada unei presupuse serii de furturi descoperite de carabinieri, care au arestat luni seară două persoane la Rodano, în Milano.

autor
Claudia Alionescu

Este vorba despre doi cetățeni români, de 30 și 25 de ani, fără antecedente penale, și un al treilea compatriot, de 24 de ani, de asemenea fără antecedente, care a fost denunțat în stare de libertate, relatează ansa.it.

Cei trei au fost prinși într-un depozit industrial părăsit, ascunși într-un autocamion cu număr de înmatriculare românesc, în care se aflau peste două mii de cutii, purtând etichete și logo-uri Amazon, conținând echipamente IT, electrocasnice și diverse alte bunuri.

Prejudiciul, de mare valoare, este încă în curs de evaluare completă, în timp ce imobilul și marfa au fost puse sub sechestru.

Distrugerile provocate uraganul Melissa au atins niveluri "nemaivăzute". Câte vieți a luat până acum puternica furtună

Sursa: ansa.it

italia, depozit, colete, amazon, romani arestati

Dată publicare: 29-10-2025 22:54

