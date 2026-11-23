Pompierii încearcă să lichideze focul care a distrus deja o aripă a clădirii, însă ajung cu greu la focarele ascunse. Folosesc inclusiv camere cu termoviziune și o dronă. Deocamdată, nu se știe cauza incendiului. Reprezentanții hotelului spun că primele flăcări au apărut pe terasa unui apartament. 150 de oameni cazați în complex au părăsit clădirea.

Incendiul a izbucnit în jurul orei 19:30, când mulți turiști erau la cină. Hotelul Alpin este dotat cu senzori de fum și sistem de alarmare, care s-a activat imediat. Oamenii au ieșit într-un suflet din clădire.

Turistă: „Am văzut aprinsă toată latura, partea aceasta de vest. Ne-am speriat și avem o teamă și acum, pentru că văd că s-a mai întețit vântul”.

Hotelul are mai multe corpuri, unite între ele. Primele flăcări s-au văzut la nivelul 11 al laturii unde sunt apartamente de închiriat. 5 dintre acestea erau ocupate în acel moment.

Turist: „N-au sunat de la recepție, ne-au comunicat că un incendiu s-a aprins în apropierea apartamentului nostru și ne-au rugat să evacuăm”.

Reporter: „Unde erați cazați?”

Turist: „La etajul 10, chiar în clădirea aceea”.

Oamenii și-au lăsat bagajele în cameră și au ieșit în grabă.

Turistă: „Ne-au spus că este foarte mult fum, să nu cumva să ne întoarcem în cameră”.

Vântul puternic a întețit focul, care a cuprins, rând pe rând, mai multe etaje. Pe lângă pompierii din Brașov, au fost mobilizate echipaje din Covasna, Prahova și Argeș. Militarii au creat o perdea de apă care să limiteze extinderea vâlvătăii pe orizontală, către celelalte aripi ale clădirii. Pe lângă hidranți, pompierii au folosit apa din piscina hotelului. În această dimineață, au adus drone și camere cu termoviziune, pentru a depista focarele ascunse.

Cosmin Riciu, ISU Brașov: „Am întâmpinat probleme din cauza învelitorii din tablă, care este atât la nivelul acoperișului, cât și pe fațadele exterioare. Avem dificultăți în decopertarea elementelor de tablă din cauza accesului extrem de dificil. De la etajele 9-13 avem binoame de intervenție care caută, localizează și lichidează focarele din interior”.

Inițial, personalul hotelului le-a oferit turiștilor posibilitatea să se cazeze în alt corp al clădirii, însă, rând pe rând, oamenii au hotărât să plece.

Turistă: „Au fost foarte amabili și ne-au dat banii înapoi. Acum mergem să ne cazăm în Brașov”.

Turist: „Vă dați seama, toată lumea să fie evacuată, bagaje, copii, am rămas fără curent, era fum pe holuri. Alimentarea cu gaz și curent electric a fost oprită în tot complexul”.

Alexandra Ionescu, reprezentanta hotelului: „Nu există victime, iar siguranța persoanelor aflate în hotel este sută la sută asigurată. Am avut toate sistemele active de prevenție și monitorizare”.

Lucian Mija, prefectul județului Brașov: „Pagube materiale, într-adevăr, sunt. Este un hotel important din Poiana Brașov”.

În hotel trebuia să înceapă marți congresul național al fitofarmaciștilor, la care și-au anunțat participarea 250 de oameni. Evenimentul a fost anulat.

Corespondent Știrile ProTV: „Aici, pompierii continuă să acționeze pentru lichidarea incendiului. Deja s-au organizat în schimburi, pentru că operațiunea e de durată. În total, la intervenție participă peste 150 de pompieri militari.

Spun că misiunea lor este grea pentru că acoperișul este format din două rânduri de tablă, suprapuse, iar între ele flăcările continuă să se propage. Totul trebuie decopertat. Și la fațadă se acționează greu, din cauza configurației clădirii.

Ploaia i-a ajutat puțin pe pompieri, însă acum s-a transformat în lapoviță, ceea ce le creează dificultăți, pentru că tabla a devenit extrem de alunecoasă.

Între timp, turiștii au părăsit spațiile de cazare, iar rezervările pentru cei care urmau să sosească au fost anulate.

Complexul Alpin are o capacitate de cazare de peste 700 de locuri. Hotelul a fost inaugurat în urmă cu 50 de ani și a fost extins cu alte 2 corpuri de clădire, în ultimele 2 decenii. Aripa afectată găzduia aparthotelul, unde mai multe persoane dețineau unități, care erau date în administrarea complexului”.