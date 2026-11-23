Folosesc inclusiv camere cu termoviziune și o dronă. Deocamdată nu se știe cauza incendiului. Reprezentanții hotelului spun că primele flăcări au apărut pe terasa unui apartament. 150 de oameni cazați în complex au părăsit clădirea.

Incendiul a izbucnit în jurul orei 19:30, când mulți turiști erau la cină. Hotelul Alpin este dotat cu senzori de fum și sistem de alarmare, care s-a activat imediat. Oamenii au ieșit într-un suflet din clădire.

Turistă: „Am văzut aprinsă toată latura, partea aceasta de vest. Ne-am speriat și avem o teamă și acum pentru că văd că s-a mai întețit vântul”.

Hotelul are mai multe corpuri, unite între ele. Primele flăcări s-au văzut la nivelul 11 a laturii unde sunt apartamente de închiriat. 5 dintre acestea erau ocupate în acel moment.

Turist: „Ne-au sunat de la recepție, ne-au comunicat că un incendiu s-a aprins în apropierea apartamentului nostru și ne-au rugat să evacuăm”.

Oamenii și-au lăsat bagajele în cameră și au ieșit în grabă. Vântul puternic a întețit focul care a cuprins rând pe rând mai multe etaje.

Localnic: „Pericolul e să nu se extindă la corpul celălalt pentru că bate vântul exact așa!”.

Pe lângă pompierii din Brașov, au fost mobilizate echipaje din Covasna, Prahova și Argeș. Militarii au creat o perdea de apă care să limiteze extinderea vâlvătăii pe orizontală, către celelalte aripi ale clădirii. Pe lânga hidranți, pompierii au folosit apa din piscina hotelului. Luni dimineață au adus drone și camere cu termoviziune, pentru a depista focarele ascunse.

Cosmin Riciu, ISU Brașov: „Am întâmpinat probleme din cauza învelitorii din tablă, care este atât la nivelul acoperișului cât și pe fațadele exterioare. Avem dificultăți în decopertarea elementelor de tablă din cauza accesului extrem de dificil. De la etajele 9-13 avem binoame de intervenție care caută, localizează și lichidează focarele din interior”.

Inițial, personalul hotelului le-a oferit turiștilor posibilitatea să se cazeze în alt corp al clădirii, însă - rând pe rând - oamenii au hotarât să plece.

Turist: „Vă dați seama, toată lumea să fie evacuată, bagaje, copii, am rămas fară curent, era fum pe holuri”.

Alimentarea cu gaz și curent electric a fost oprită în tot complexul.

Alexandra Ionescu, reprezentanta hotelului: „Nu există victime, iar siguranța persoanelor aflate în hotel este sută la sută asigurată. Am avut toate sistemele active de prevenție și monitorizare”.

Lucian Mija, prefectul județului Brașov: „Pagube materiale într-adevăr sunt. Este un hotel important din Poiana Brașov”.

În hotel trebuia să inceapă marți Congresul Național al Fitofarmaciștilor, la care și-au anunțat participarea 250 de oameni. Evenimentul a fost anulat.