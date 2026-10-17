Reprezentanții FMI avertizează că riscurile la adresa economiei globale rămân preponderent negative, conform Reuters, preluat de news.ro.

Într-o declaraţie emisă sâmbătă, în urma reuniunii de la Bangkok a Comitetului Monetar şi Financiar Internaţional (IMFC), reprezentanţii FMI au atras atenţia asupra faptului că escaladarea războaielor, tensiunile comerciale şi majorarea costurilor de finanţare ar putea accentua vulnerabilităţile economice şi financiare la nivel mondial.

„Escaladarea conflictelor şi a tensiunilor comerciale ar putea perturba şi mai mult rutele comerciale esenţiale, amplifica presiunile asupra preţurilor materiilor prime, inclusiv ale produselor energetice rafinate, şi agrava problemele legate de securitatea energetică şi alimentară”, a declarat Mohammed Al-Jadaan, ministrul saudit de finanţe şi preşedinte al IMFC, cu ocazia prezentării documentului.

Comitetul Monetar şi Financiar Internaţional reprezintă principalul organism de orientare strategică al FMI, instituţie ce reuneşte 191 de state membre. Potrivit lui Al-Jadaan, citat de Reuters, formularea finală a documentului a fost convenită de toţi membrii comitetului.

Trump vrea să-și impună „superinteligența”

Un aspect controversat al negocierilor a vizat terminologia utilizată pentru descrierea noilor tehnologii. Conform unui oficial de rang înalt al Trezoreriei SUA, citat de Reuters, Statele Unite au exercitat presiuni asupra celorlalte state membre ale FMI, la începutul săptămânii, pentru a înlocui termenul „inteligenţă artificială” cu „superinteligenţă”, o denumire preferată de preşedintele american Donald Trump.

În versiunea finală a declaraţiei nu există nicio referire explicită la inteligenţa artificială. Documentul menţionează însă „tehnologiile de inteligenţă avansată”, despre care se precizează că au stimulat investiţiile şi comerţul internaţional, dar ale căror efecte rămân incerte şi pot genera riscuri economice. IMFC a subliniat că impactul acestor tehnologii, coroborat cu majorarea randamentelor obligaţiunilor în marile economii şi transmiterea acestor creşteri către ţările puternic îndatorate, „ar putea amplifica vulnerabilităţile macrofinanciare”.

Declaraţia mai precizează: „Schimbările tehnologice rapide, transformările demografice, fenomenele meteorologice extreme şi dezastrele naturale tot mai frecvente, precum şi fragmentarea geoeconomică complică deciziile de politică economică”.

Statele membre ale FMI au convenit să sprijine ţările care implementează reforme economice şi încearcă să îşi reducă vulnerabilităţile legate de datorii, acordând o atenţie deosebită economiilor cu venituri mici, ţărilor cu venituri medii aflate în situaţii vulnerabile şi statelor afectate de conflicte.

„Încurajăm creşterea sprijinului pentru ţările cu datorii sustenabile şi programe solide de reformă şi stimulare a creşterii economice, dar care se confruntă cu dificultăţi de finanţare pe termen scurt”, se arată în document.

Totodată, declaraţia menţionează că mai multe state membre au oferit asigurări privind contribuţiile la Fondul pentru Reducerea Sărăciei şi Creştere Economică (Poverty Reduction and Growth Trust), mecanismul FMI destinat acordării de finanţare concesională ţărilor sărace şi în curs de dezvoltare.