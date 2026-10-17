Ca procent din PIB, datoria guvernamentală a crescut până la nivelul de 60,4%, de la 60% în iunie 2026 (PIB conform comunicatului INS din 7 septembrie 2026), potrivit Agerpres.

În iulie 2026, datoria pe termen mediu şi lung a crescut la 1.144 miliarde de lei, de la 1.142 miliarde de lei în iunie, iar cea pe termen scurt a crescut la 60,54 miliarde lei, de la 54,52 miliarde de lei, în luna anterioară.

Cea mai mare parte din această datorie, respectiv 961,41 miliarde de lei, era reprezentată de titluri de stat. Împrumuturile se cifrau la 219,4 miliarde de lei.

Datoria în moneda naţională se ridica la valoarea de 536,23 miliarde lei, cea în euro la 539,9 miliarde de lei, echivalent, iar datoria în dolari americani la 125,79 miliarde, echivalent lei.

Conform datelor Ministerului Finanţelor, în iulie 2026, datoria administraţiei publice centrale a crescut la 1.177 miliarde lei, de la 1.169 miliarde lei în iunie 2026, din care 1.116 miliarde de lei pe termen mediu şi lung. Cea mai mare parte a datoriei administraţiei centrale era contractată în lei (515,7 miliarde de lei) şi în euro (532,7 miliarde de lei, echivalent).

Datoria administraţiei publice locale a urcat la 27,73 miliarde de lei, de la 27,28 miliarde de lei în luna anterioară, din care 27,7 miliarde de lei pe termen mediu şi lung.

Totodată, în a şaptea lună a acestui an, datoria internă a administraţiei publice se cifra la 607,386 miliarde de lei (596,145 miliarde lei în iunie 2026), respectiv 30,5% din PIB (29,9% din PIB, în luna precedentă), din care 586,5 miliarde de lei datorie a administraţiei centrale şi 20,82 miliarde de lei datoria administraţiei locale.

Potrivit sursei citate, datoria externă a administraţiei publice era în cuantum de 597,6 miliarde de lei (600,91 miliarde lei, în luna anterioară), respectiv 30% din PIB (30,1% în iunie), din care 590,7 miliarde de lei datorie externă a administraţiei publice centrale şi 6,91 miliarde de lei datoria externă a administraţiei publice locale.