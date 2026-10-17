„Rusia încearcă să provoace o pană electrică generală în Ucraina, chiar înaintea iernii. Rusia încearcă să-i lase pe milioane dintre compatrioţii noştri fără curent şi încălzire", a postat preşedintele ucrainean pe reţelele sociale, făcând apel la aliaţi „să facă presiune" asupra Moscovei pentru ca acest lucru să înceteze, scrie Agerpres.

Rusia a atacat peste 15 facilităţi energetice în regiuni centrale şi vestice în cursul nopţii, a acuzat Zelenski.

„Rusia şi-a extins campania împotriva sistemului energetic şi încearcă să afecteze cât mai mult rezervele Ucrainei şi capacitatea de a efectua reparaţii", a menţionat pe Telegram şeful statului ucrainean, potrivit Reuters.

El a subliniat că scutirea Rusiei de sancţiuni majore de către Donald Trump nu face decât să-l încurajeze pe Vladimir Putin.

„Orice suspendare a sancţiunilor americane, o uşurare a presiunii asupra agresorului, recompense financiare pentru Putin - toate acestea nu fac decât să îl încurajeze să continue să atace", a avertizat Zelenski.

Ministerul rus al Apărării a anunţat sâmbătă că a efectuat un atac la scară largă în timpul nopţii asupra unor ţinte din infrastructura Ucraineană, inclusiv asupra celei mai mari oţelării a ţării, din oraşul Krivoi Rog, relatează Reuters.

Fabrica este în proprietatea gigantului oţelului ArcelorMittal, care a suspendat activitatea în septembrie după o serie de lovituri ruseşti cu rachete balistice.

Într-un comunicat, ministerul a precizat că oţelăria aproviziona cu produse din oţel complexul militaro-industrial ucrainean.

Potrivit sursei citate, o substaţie de electricitate din oraşul Jitomir, din nordul Ucrainei, a fost de asemenea lovită, la fel ca şi o oţelărie din Zaporojie, oraş aflat în apropiere de linia frontului.

Un cargou din Marea Neagră a fost de asemenea lovit, a precizat Ministerul rus al Apărării, afirmând că acesta transporta încărcătură militară în portul ucrainean Odesa.

Reuters precizează că nu a putut confirma independent informaţiile făcute publice de ministerul rus.