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Frații Cămătaru sunt cercetați într-un dosar de șantaj, camătă și trafic de persoane, în care sunt vizați, printre alții, și mai mulți cântăreți de manele.

Corespondent PROTV: Dle Balint, credeați că o să vă întoarceți după gratii?

Vasile Balint (Sile Cămătaru): „Păi nu mă întorc, că n-am cum, că n-am făcut nimic.”

Procurorii DIICOT spun că numai din 2025 până acum membrii clanului Cămătaru ar fi făcut numeroase victime. Persoane pe care le-ar fi traficat ori amenințat și șantajat să le plătească dobânzi uriașe pentru banii luați cu camăta.

Corespondent PROTV: Dle Balint, cum comentați acuzațiile? -

Vasile Balint: „Nu știu de nicio acuzație”.

Corespondent PROTV: „Că ați fi exploatat lăutarii și le-ați luat banii, i-ați fi pus să cânte unde vreți dvs.” -

Vasile Balint: „Exclus!”

Corespondent PROTV: V-ați gândit că o să mai ajungă DIICOT la poarta dvs.?

Corespondent PROTV: „Cum să nu, păi trăim în România și aici orice e posibil.”

Corespondent PROTV: Acuzațiile, cum le comentați?

Ion Balint (Nuțu Cămătaru): „Nu mai e Georgescu arestat, Nuțu Cămătaru dă bine la televizor, infractorul de serviciu, asta e acuzația.”

Ofițer - identitate protejată: „Există și alte victime care ar fi fost recrutate prin metoda loverboy, ulterior transportate pe teritoriul Germaniei și Elveției, unde erau obligate la practicarea prostituției, iar banii obținuți erau colectați de membrii grupării.”

Printre victimele clanului cămătarilor, spun procurorii DIICOT, s-ar număra și cântăreți cunoscuți de manele care au dat declarații în dosar.

Mihaela Melconian, purtătorul de cuvânt al DIICOT: „Interpreți de muzică lăutărească, cunoscuți la nivel național, au fost constrânși să concerteze gratuit sau în condiții financiare impuse de suspecți. Pentru a-și impune solicitările, membrii grupului au recurs la amenințări cu lipsirea de libertate, cu introducerea în portbagajul unui autoturism și cu agresiuni fizice de natură să provoace pierderea auzului.”

Ion Balint: „Eu dau bani la lăutari, nu iau. Lăutarii e familia mea.”

În filmul documentar „Cămătarii” de pe Voyo, Nuțu povestește cum i-a transmis lui Salam să cânte doar unde îi cere el. Iar Salam nu neagă.

Alți maneliști nu recunosc însă nimic.

Reporter: V-au obligat să plătiți taxă de protecție?

Luis Gabriel: „Cui să plătesc, că eu nu plătesc la nimeni în viața mea. Ei îmi fac mie cadouri”.

Reporter: E adevărat că v-au obligat să cântați?

Luis Gabriel: „Nu m-a obligat nimeni niciodată.”

Anchetatorii au ridicat și pus sub sechestru toate bunurile de valoare, pentru ca ele să fie confiscate în cazul unei decizii de condamnare sau să acopere eventualele prejudicii. În paralel, Direcția Generală Antifraudă Fiscală susține că ar fi identificat bunuri mobile și imobile, inclusiv proprietăți rezidențiale și automobile de lux deținute de membrii clanului cămătarilor, pentru care sursa fondurilor de peste 18 milioane de lei ar fi incertă.

Corespondent PROTV: „Judecătorul de drepturi și libertăți de la Tribunalul București, care a emis mandatele de arestare preventivă pentru 30 de zile pe numele celor nouă suspecți, între ei și Ion și Vasile Balint, alias Nuțu și Sile Cămătaru, a avut nevoie doar de o oră ca să delibereze. Asta după ce procurorii DIICOT au cerut arestarea lor preventivă în acest nou dosar, care este cercetat de mai bine de un an de zile și în care celor din clanul Cămătarilor li se aduc acuzații dintre cele mai grave, de la constituire de grup infracțional organizat, la trafic de persoane, proxenetism, șantaj și supunerea la muncă obligatorie sau forțată, cu referire la maneliștii care ar fi fost obligați, spun procurorii DIICOT, să cânte exclusiv la petrecerile agreate de liderii clanului Cămătarilor.Ba, mai mult, spun, aceiași anchetatori care au investigat acest caz, împreună cu ofițerii de la Serviciul de Investigare a Grupurilor de Infracțiuni Violente, ar fi ajuns să le ia banii pe care aceștia îi câștigau în urma prestărilor artistice, acuzații pe care însă, spun surse apropiate de anchetă, maneliștii nu le-ar fi susținut în declarații, pentru că nu ar fi vrut să dea declarații împotriva Cămătarilor. Însă procurorii DIICOT au adus la dosarul în care au cerut arestarea preventivă dovezi ale unor discuții compromițătoare, transcripturi ale unor înregistrări ale acestor discuții care, iată, l-au convins pe judecătorul de drepturi și libertăți că cel puțin această acuzație pare să fie susținută, iar cel puțin deocamdată, locul lor este în spatele gratiilor. De altfel, Nuțu Cămătaru a fost unul dintre puținii care au acceptat să dea declarații în fața magistratului, spunând că este nevinovat și că nu are nicio treabă cu restul grupării.Însă acest lucru nu l-a impresionat pe magistrat, care, iată, a emis mandatele de arestare preventivă. Una peste alta, cu toții, cei nouă suspecți se declară nevinovați. Au cerut chiar să fie cercetați în stare de libertate, dar sub control judiciar. Această solicitare, iată, le-a fost respinsă, iar imediat după ce a fost dată vestea arestării acestor suspecți, avocații lor au contestat această hotărâre, așa că speră într-o decizie, într-o hotărâre ceva mai blândă la Curtea de Apel București.”