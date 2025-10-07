Momentul în care o mașină a explodat în timpul unei curse ilegale, în SUA. Înregistrarea, făcută publică de autorități

Stiri Diverse
07-10-2025 | 08:38
×
Codul embed a fost copiat

Doi bărbați din statul american New Mexico au scăpat ca prin urechile acului, după ce mașina în care se aflau s-a răsturnat și a explodat.

autor
Stirileprotv

Totul s-a întâmplat în timpul unei curse ilegale de pe o șosea publică, spun polițiștii.

În înregistrarea făcută publică de autorități se vede cum mai multe mașini circulă cu mare viteză. Una dintre ele trece de pe prima pe a două bandă și lovește mașina care vine din spate.

Autovehiculul lovit iese de pe carosabil, se răstoarnă și explodează. Doar o minune a făcut ca cei aflați în mașină scape cu viață. Cu atât mai mult cu cât unul dintre pasageri a rămas blocat în autovehiculul care ardea.

Un echipaj de poliție a ajuns în timp record la locul accidentului și a reușit să-l scoată din mașină. Omul a fost grav rănit, dar a supraviețuit.

Citește și
accident neamt
Momentul în care o fată de 15 ani a fost aruncată din mașina condusă de un șofer beat, în Neamț
O româncă de 64 de ani a fost ucisă în bătaie de partenerul ei cu 20 de ani mai mic, în Italia. „Ea a țipat după ajutor”

Sursa: Pro TV

Etichete: SUA, accident, new mexico,

Dată publicare: 07-10-2025 08:07

Articol recomandat de sport.ro
GALERIE FOTO Cum arată Camila „Barbie” Giorgi, la un an și jumătate de la „retragerea-dispariție” din tenis
GALERIE FOTO Cum arată Camila „Barbie” Giorgi, la un an și jumătate de la „retragerea-dispariție” din tenis
Citește și...
Șase răniți, după un accident cumplit între o ambulanță și o mașină în județul Cluj. O femeie aflată în salvare a murit
Stiri actuale
Șase răniți, după un accident cumplit între o ambulanță și o mașină în județul Cluj. O femeie aflată în salvare a murit

O persoană a decedat şi alte şase persoane au primit îngrijiri medicale, în urma unui accident rutier care a avut loc, luni seară, pe drumul naţional DN 1 (E60), între Huedin şi Şaula, şi în care a fost implicată şi o ambulanţă.  

Momentul în care o fată de 15 ani a fost aruncată din mașina condusă de un șofer beat, în Neamț
Stiri actuale
Momentul în care o fată de 15 ani a fost aruncată din mașina condusă de un șofer beat, în Neamț

Accident teribil într-o comună din Neamț. Un tânăr de 21 de ani și-a pierdut viața, iar două surori gemene în vârstă de 15 ani și șoferul au ajuns la spital.

Accident grav în Vaslui. Un tânăr de 22 de ani ar fi intrat cu duba pe contrasens. Trei persoane, la spital
Stiri actuale
Accident grav în Vaslui. Un tânăr de 22 de ani ar fi intrat cu duba pe contrasens. Trei persoane, la spital

Accident grav și pe o șosea din județul Vaslui. Trei oameni au ajuns la spital, după ce mașinile în care se aflau s-au ciocnit frontal. Vinovat ar fi un tânăr de 22 de ani care a intrat cu duba pe contrasens.

O doctoriță de 70 de ani și fratele ei au murit după ce femeia a pierdut controlul volanului pe carosabil umed, în Bihor
Stiri actuale
O doctoriță de 70 de ani și fratele ei au murit după ce femeia a pierdut controlul volanului pe carosabil umed, în Bihor

O doctoriță din Oradea și fratele ei au sfârșit tragic, într-un accident produs pe un drum județean din Bihor. Femeia de 70 de ani se afla la volanul mașinii care a intrat pe contrasens și s-a izbit de un copac.

Un tânăr rănit grav într-un accident în Corbu a fost găsit după ce telefonul său a sunat singur la 112
Stiri actuale
Un tânăr rănit grav într-un accident în Corbu a fost găsit după ce telefonul său a sunat singur la 112

Un tânăr de aproape 20 de ani a fost găsit în comă după ce s-a răsturnat cu autoturismul, joi, pe DJ 226 la ieşirea din localitatea Corbu. Pompierii din Constanța au intervenit în urma primirii unui apel fără legătură de voce.

Recomandări
Noul ciclon a scos la iveală cel mai mare pericol din București, într-un episod de vreme severă: „Nu cade peste noapte”
Stiri actuale
Noul ciclon a scos la iveală cel mai mare pericol din București, într-un episod de vreme severă: „Nu cade peste noapte”

E Cod galben de vijelii în partea de sud-est a țării, iar situația se va înrăutăți. Pe seară intră în vigoare și un Cod roșu, în Constanța, Călărași și Ialomița. Din acest motiv, elevii din județul Constanța vor rămâne acasă.

Ce regretă Sorin Oprescu, după ce a fugit din România. Declarația făcută pe scările instanței din Salonic: „Din contră”
Stiri Justitie
Ce regretă Sorin Oprescu, după ce a fugit din România. Declarația făcută pe scările instanței din Salonic: „Din contră”

Fostul primar al Capitalei, Sorin Oprescu, reținut sâmbătă în Grecia, a fost plasat sub control judiciar, până când autoritățile elene vor judeca mandatul de arestare.

Marea Neagră devine un teatru de război cu militari NATO. Exercițiul „Poseidon” testează pregătirea forțelor române și aliate
Stiri actuale
Marea Neagră devine un teatru de război cu militari NATO. Exercițiul „Poseidon” testează pregătirea forțelor române și aliate

Marea Neagră devine săptămâna aceasta un teatru de război. Participanți sunt 800 de militari din România și alte 12 țări NATO, care intervin cu zece nave de război și patru avioane F-16.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 06 Octombrie 2025

43:48

Alt Text!
La Măruță
06 Octombrie 2025

01:30:16

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
06 Octombrie 2025

01:46:20

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Țara proiectelor neterminate

43:03

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28