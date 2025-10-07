Momentul în care o mașină a explodat în timpul unei curse ilegale, în SUA. Înregistrarea, făcută publică de autorități

Doi bărbați din statul american New Mexico au scăpat ca prin urechile acului, după ce mașina în care se aflau s-a răsturnat și a explodat.

Totul s-a întâmplat în timpul unei curse ilegale de pe o șosea publică, spun polițiștii.

În înregistrarea făcută publică de autorități se vede cum mai multe mașini circulă cu mare viteză. Una dintre ele trece de pe prima pe a două bandă și lovește mașina care vine din spate.

Autovehiculul lovit iese de pe carosabil, se răstoarnă și explodează. Doar o minune a făcut ca cei aflați în mașină scape cu viață. Cu atât mai mult cu cât unul dintre pasageri a rămas blocat în autovehiculul care ardea.

Un echipaj de poliție a ajuns în timp record la locul accidentului și a reușit să-l scoată din mașină. Omul a fost grav rănit, dar a supraviețuit.

