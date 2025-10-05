O doctoriță de 70 de ani și fratele ei au murit după ce femeia a pierdut controlul volanului pe carosabil umed, în Bihor

O doctoriță din Oradea și fratele ei au sfârșit tragic, într-un accident produs pe un drum județean din Bihor. Femeia de 70 de ani se afla la volanul mașinii care a intrat pe contrasens și s-a izbit de un copac.

Șoferița a murit pe loc. Bărbatul a fost resuscitat minute bune, însă fără succes. Atenție, urmează informații care vă pot afecta emoțional!

Accidentul s-a produs pe o porțiune de drum drept, carosabilul fiind umed.

Comisar-șef Adrian Cioară, șeful Serviciului Rutier Bihor: „Un autoturism care se deplasa dinspre Leș spre Miersig, din motive necunoscute, a pierdut direcția de deplasare, a intrat pe sens opus și a intrat în coliziune laterală cu un copac”.

Localnică: „Când am venit afară, deja erau aici foarte multe mașini."

Impactul a fost atât de puternic, încât vehiculul condus de femeia de 70 de ani a fost distrus. Soferița a murit pe loc. Pasager în mașina era fratele ei. Mergeau împreună la casa de la țară.

Camelia Roșca, purtător de cuvânt ISU „Crișana": „În cazul bărbatului, au fost efectuate manevre de resuscitare, însă, din nefericire, niciuna dintre victime nu a supraviețuit."

Aparținătoare: „Sunt din Oradea, locuiau în Cociuba.”

Cercetările sunt continuate acum de polițiști.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













