Un tânăr rănit grav într-un accident în Corbu a fost găsit după ce telefonul său a sunat singur la 112

Un tânăr de aproape 20 de ani a fost găsit în comă după ce s-a răsturnat cu autoturismul, joi, pe DJ 226 la ieşirea din localitatea Corbu. Pompierii din Constanța au intervenit în urma primirii unui apel fără legătură de voce.

„Apel de tip iPhone fără legătură de voce - accident rutier la ieşirea din Corbu spre Săcele, pe DJ 226. Intervin SMURD B2 şi o autospecială ASAS de la Staţia Midia, SMURD C şi o ambulanţă SAJ", a informat Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Dobrogea al judeţului Constanţa.

La locul intervenţiei a fost găsit un autoturism răsturnat în afara părţii carosabile, cu un tânăr în vârstă de aproximativ 20 de ani, în stare comatoasă, acesta fiind transportat la spital de echipajul SMURD C, conform sursei citate.

„S-a efectuat recunoaştere in zonă. Nu au fost găsite alte victime. S-au asigurat măsuri de prevenire şi stingere a incendiilor", au mai spus reprezentanţii ISU Dobrogea.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













