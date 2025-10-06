Șapte răniți, după un accident cumplit între o ambulanță și o mașină în județul Cluj. O femeie, în stop cardio-respirator

O persoană este în stop cardio-respirator şi alte şase persoane primesc îngrijiri medicale, în urma unui accident rutier care a avut loc, luni seară, pe drumul naţional DN 1 (E60), între Huedin şi Şaula, şi în care a fost implicată şi o ambulanţă.

"Pompierii cadrul Detaşamentului Huedin intervin în aceste momente la un grav accident rutier petrecut pe DN1 E60, între Huedin şi Şaula. Din primele date, în accident au fost implicate un autoturism şi o ambulanţă a Serviciului de Ambulanţă Judeţean (SAJ). Forţele noastre au descarcerat din ambulanţă un bărbat, care este conştient şi cooperant. Pe de altă parte, o femeie aflată tot în ambulanţă este în stop cardio-respirator şi se aplică manevre de resuscitare, iar alte cinci persoane sunt evaluate medical", se arată într-o informare a Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Cluj.

O persoană a fost descarcerată

La misiune iau parte o autospecială cu modul de descarcerare, trei ambulanţe SMURD, dintre care una de terapie intensivă mobilă, precum şi un echipaj SAJ.

Potrivit Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Cluj, traficul rutier este blocat pe ambele sensuri.

"Accident rutier raportat în jurul orei 19.55, pe DN1 - E60, la ieşire din oraşul Huedin. Din primele date, în eveniment au fost implicate 2 autoturisme, dintre care un echipaj de ambulanţă. Traficul este blocat pe ambele sensuri de circulaţie. La faţa locului acţionează poliţiştii rutieri pentru efectuarea cercetărilor, precum şi echipaje medicale pentru acordarea de îngrijiri persoanelor implicate", au transmis reprezentanţii IPJ Cluj.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













