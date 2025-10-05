Accident grav în Vaslui. Un tânăr de 22 de ani ar fi intrat cu duba pe contrasens. Trei persoane, la spital

Accident grav și pe o șosea din județul Vaslui. Trei oameni au ajuns la spital, după ce mașinile în care se aflau s-au ciocnit frontal. Vinovat ar fi un tânăr de 22 de ani care a intrat cu duba pe contrasens.

Atenție, urmează informații care vă pot afecta emoțional!

Accidentul s-a petrecut pe DN 24, în apropiere de comuna Muntenii de Jos, din județul Vaslui.

Din primele date, șoferul de 22 de ani a intrat pe contrasens unde s-a lovit de mașina în care se aflau doi soți, ambii în vârstă de 68 de ani. Impactul a fost atât de puternic încât vehiculul de transport marfă s-a răsturnat pe marginea șoselei.

Atât cele două persoane din autoturism, cât și tânărul din dubiță au rămas blocați în caroseriile distruse și a fost nevoie de intervenția pompierilor. Martorii au sunat la 112.

Constantin Andrei, SMURD Vaslui: „Erau încarcerați, fiecare cu diverse leziuni, cu grade diferite de severitate. Din fericire, nu au necesitat suport ventilator și protezare respiratorie”.

Cele trei victime sunt, acum, în grija medicilor. Tânărul de 22 de ani a fost transportat spre seară la Spitalul de Neurochirurgie din Iași.

Andrei Puiu, purtător de cuvânt Spitalul Județean de Urgență Vaslui: „Multiple traumatisme la nivelul membrelor inferioare și superioare. Se pare că au avut noroc”.

Bogdan Gheorghiță, purtător de cuvânt IPJ Vaslui: „În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.”

Traficul pe DN24 a fost blocat pe ambele sensuri mai bine de o oră.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













