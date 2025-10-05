Accident grav în Vaslui. Un tânăr de 22 de ani ar fi intrat cu duba pe contrasens. Trei persoane, la spital

Stiri actuale
05-10-2025 | 08:21
×
Codul embed a fost copiat

Accident grav și pe o șosea din județul Vaslui. Trei oameni au ajuns la spital, după ce mașinile în care se aflau s-au ciocnit frontal. Vinovat ar fi un tânăr de 22 de ani care a intrat cu duba pe contrasens.

autor
Cătălina Vieru

Atenție, urmează informații care vă pot afecta emoțional!

Accidentul s-a petrecut pe DN 24, în apropiere de comuna Muntenii de Jos, din județul Vaslui.

Din primele date, șoferul de 22 de ani a intrat pe contrasens unde s-a lovit de mașina în care se aflau doi soți, ambii în vârstă de 68 de ani. Impactul a fost atât de puternic încât vehiculul de transport marfă s-a răsturnat pe marginea șoselei.

Atât cele două persoane din autoturism, cât și tânărul din dubiță au rămas blocați în caroseriile distruse și a fost nevoie de intervenția pompierilor. Martorii au sunat la 112.

Citește și
accident bihor
O doctoriță de 70 de ani și fratele ei au murit după ce femeia a pierdut controlul volanului pe carosabil umed, în Bihor

Constantin Andrei, SMURD Vaslui: „Erau încarcerați, fiecare cu diverse leziuni, cu grade diferite de severitate. Din fericire, nu au necesitat suport ventilator și protezare respiratorie”.

Cele trei victime sunt, acum, în grija medicilor. Tânărul de 22 de ani a fost transportat spre seară la Spitalul de Neurochirurgie din Iași.

Andrei Puiu, purtător de cuvânt Spitalul Județean de Urgență Vaslui: „Multiple traumatisme la nivelul membrelor inferioare și superioare. Se pare că au avut noroc”.

Bogdan Gheorghiță, purtător de cuvânt IPJ Vaslui: „În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.”

Traficul pe DN24 a fost blocat pe ambele sensuri mai bine de o oră.

Sursa: Pro TV

Etichete: vaslui, raniti, accidente rutiere,

Dată publicare: 05-10-2025 08:21

Articol recomandat de sport.ro
Reacția turcilor după ”bijuteria” reușită de Ianis Hagi! Comparația cu Gică Hagi și detaliul remarcat
Reacția turcilor după ”bijuteria” reușită de Ianis Hagi! Comparația cu Gică Hagi și detaliul remarcat
Citește și...
O doctoriță de 70 de ani și fratele ei au murit după ce femeia a pierdut controlul volanului pe carosabil umed, în Bihor
Stiri actuale
O doctoriță de 70 de ani și fratele ei au murit după ce femeia a pierdut controlul volanului pe carosabil umed, în Bihor

O doctoriță din Oradea și fratele ei au sfârșit tragic, într-un accident produs pe un drum județean din Bihor. Femeia de 70 de ani se afla la volanul mașinii care a intrat pe contrasens și s-a izbit de un copac.

Incendiu la etajul 8 al unui bloc din Arad. Locatarii, evacuați de pompieri după ce s-au adăpostit pe acoperiș
Stiri actuale
Incendiu la etajul 8 al unui bloc din Arad. Locatarii, evacuați de pompieri după ce s-au adăpostit pe acoperiș

Panică sâmbătă noapte într-un bloc din Arad, după ce un apartament de la etajul 8 a luat foc. Vecinii au simțit miros de fum și au sunat după ajutor. Mai mulți oameni nu au putut ieși din clădire și s-au adăpostit pe acoperiș.

Oase rupte, lipite în trei minute, cu un adeziv-minune inventat de cercetătorii chinezi. Revoluție în medicină
Stiri actuale
Oase rupte, lipite în trei minute, cu un adeziv-minune inventat de cercetătorii chinezi. Revoluție în medicină

Cercetătorii chinezi susțin că au dezvoltat un adeziv osos care poate fi folosit pentru a trata fracturile și fragmentele osoase zdrobite, printr-o procedură care durează doar trei minute.

Recomandări
Sorin Oprescu, condamnat la peste 10 ani de închisoare pentru corupţie, reținut în Salonic. Reacția Ministerului Justiției
Stiri actuale
Sorin Oprescu, condamnat la peste 10 ani de închisoare pentru corupţie, reținut în Salonic. Reacția Ministerului Justiției

Fostul primar al Capitalei Sorin Oprescu a fost reţinut lângă aeroportul din Salonic, au declarat surse judiciare. Decizia privind transferul în România urmează să fie luată de instanţa din Grecia.

Polonia în alertă. Varșovia a mobilizat avioane pentru a-și proteja spațiul aerian după un atac rusesc în Zaporojie
Stiri externe
Polonia în alertă. Varșovia a mobilizat avioane pentru a-și proteja spațiul aerian după un atac rusesc în Zaporojie

Autorităţile ucrainene au raportat, duminică, moartea unei persoane într-un atac rusesc la Zaporijjie, în timp ce Polonia a mobilizat avioane şi sisteme terestre pentru a-şi proteja spaţiul aerian, relatează AFP.

Zecii de mii de georgieni au ieşit în stradă, la Tbilisi, pentru a protesta în ziua alegerilor locale. „Trebuie să acţionăm”
Stiri externe
Zecii de mii de georgieni au ieşit în stradă, la Tbilisi, pentru a protesta în ziua alegerilor locale. „Trebuie să acţionăm”

Zeci de mii de manifestanţi au ieşit în stradă sâmbătă, la Tbilisi, pentru a protesta împotriva puterii în Georgia, unde populaţia a fost chemată la urne pentru alegerile locale după aproape un an de criză politică între guvern şi opoziţia pro-europeană.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 04 Octombrie 2025

30:12

Alt Text!
Superspeed
S9E21

21:01

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Întrebarea mesei rotunde
Andrei Bănuță la Întrebarea mesei rotunde

41:12

Alt Text!
La Măruță
03 Octombrie 2025

01:30:36

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28