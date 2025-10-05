Momentul în care o fetiță a fost aruncată prin parbriz din mașina condusă de un șofer beat, în Neamț

05-10-2025 | 19:38
Accident teribil într-o comună din Neamț. Un tânăr de 21 de ani și-a pierdut viața, iar două surori gemene în vârstă de 15 ani și șoferul au ajuns la spital.

autor
Daniel Moldovan

O cameră de supraveghere a surprins momentul în care mașina, condusă de șoferul de 23 de ani, lovește violent un autoturism parcat, iar în urma impactului una dintre gemene a fost aruncată, pe asfalt.

Potrivit anchetatorilor, șoferul circula cu viteză și consumase alcool înainte să urce la volan. Victimele au fost transportate la spitalul din Roman. Dacă va fi găsit vinovat, șoferul riscă să ajungă după gratii potrivit legii „Anastasia”, care prevede închisoare cu executare pentru cei care provoacă accidente mortale sub influența băuturilor sau a drogurilor.

Sursa: Pro TV

Etichete: accident, neamț, fetita,

Dată publicare: 05-10-2025 19:36

