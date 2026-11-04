Măsurile fac parte dintr-un nou program de restructurare, în contextul eforturilor de reducere a costurilor şi de creştere a eficienţei operaţionale, potrivit News.ro.

Este cel mai recent val de concedieri de la preluarea conducerii Disney de către Josh D'Amaro, la începutul acestui an.

În aprilie, compania anunţase planuri pentru eliminarea a până la 1.000 de posturi, în principal din departamentele de marketing, iar în septembrie a pregătit desfiinţarea altor aproximativ 300 de locuri de muncă, în special din resurse umane şi tehnologie.

Conducerea Disney avertizase încă din august că ar putea urma noi reduceri de personal. Într-o scrisoare adresată acţionarilor, directorul general Josh D'Amaro şi directorul financiar Hugh Johnston au explicat că grupul urmăreşte diminuarea cheltuielilor pentru a elibera resurse destinate investiţiilor şi dezvoltării afacerilor.

Tot în august, Disney a introdus un program de pensionare anticipată pentru anumite categorii de angajaţi. Directoarea de resurse umane, Sonia Coleman, a precizat atunci că restructurarea include şi concedieri involuntare, începute deja în unele divizii şi programate să continue în 2027.

Potrivit raportului financiar anual, Disney avea aproximativ 231.000 de angajaţi la sfârşitul exerciţiului financiar 2025, încheiat în septembrie.

Compania nu a precizat deocamdată numărul exact al posturilor care vor fi eliminate în noua etapă a restructurării.

Reducerile de personal au loc pe fondul unui val mai amplu de restructurări în industria divertismentului. Netflix a anunţat luna trecută că intenţionează să concedieze aproximativ 6% din angajaţi, în timp ce Skydance, grupul rezultat din combinarea Paramount şi Warner Bros. Discovery, pregăteşte reduceri de personal pentru a realiza economii şi sinergii de aproximativ 6 miliarde de dolari în trei ani.

Disney urmează să publice rezultatele financiare pentru trimestrul al patrulea al exerciţiului fiscal pe 17 noiembrie, când investitorii vor urmări şi eventuale detalii suplimentare privind amploarea restructurării.