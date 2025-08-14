Fenomen periculos pe rețelele sociale. Dieta „prințeselor Disney” pune viața adolescentelor în pericol

O nouă modă periculoasă lansată pe reţelele de socializare face tot mai multe victime printre adolescente.

Se numeşte „dieta prințeselor Disney”, însă în spatele numelor inspirate de poveștile copilăriei se ascunde un regim cu restricții alimentare severe și riscuri majore pentru sănătate.

Specialiștii avertizează că aceste cure pot duce la complicații grave și chiar la deces.

Inspirate din povești și din trăsăturile fiecărei prințese Disney, aceste diete promit o siluetă de vis.

Alba ca Zăpada se bazează aproape exclusiv pe fructe, mai ales mere, şi ocazional legume crude. Mica Sirenă presupune doar consumul de apă, sucuri sau alte lichide;

Dieta Pocahontas se concentrează pe legume și verdețuri; iar Frumoasa Adormită implică exclusiv supe și consomeuri. Indiferent de varianta aleasă, principiile sunt aceleași: aport caloric extrem de scăzut (sub 800 de calorii pe zi) şi excluderea grăsimilor, carbohidraților şi a proteinelor consistente.

În cazul dietei Mulan este permis doar orezul.

Medicii avertizează însă că toate aceste restricții provoacă dezechilibre hormonale şi afectează inima, ficatul și creierul. În cazuri extreme, efectele pot fi fatale. În Spania au fost raportate deja mai multe decese.

Și la noi au devenit populare pe reţelele de socializare diete cum este cea care promite 10 kilograme pierdute în 10 zile.

Potrivit specialiştilor deficitul caloric este foarte periculos deoarece, adolescenţii au mai mare nevoie de calorii ca adulţii pentru că susţin creşterea şi schimbările hormonale.

Mihai Craiu - medic pediatru: ”În momentul în care primeşti energie de 4 ori mai puţină ca să poţi funcţiona normal, nu devii doar mai slab, devii bolnav. Deci aceşti copii, pe lângă faptul că sunt mai depresivi, au putere mai mică fizică, au tulburări de ritm ale somnului, ajung şi la urgenţe. N-au fost puţine fete, pe care a trebuit să le hrănim în mod artificilal,

le-am pus perfuzie”.

Potrivit specialiştilor aceste cure au efecte negative şi asupra sănătăţii mintale.

Andreea - psiholog copii: ”Cele mai rapide tulburări date de aceste diete sunt anxietatea, depresia, anorexia şi bulimia. Este important ca părinții să observe schimbările de comportament: evitarea meselor în familie, obsesia pentru număratul caloriilor, tristeţea”.

Medicii transmit că se poate pierde în greutate cu o alimentație echilibrată şi sport regulat.

