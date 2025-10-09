O femeie care a vizitat Disneyland a murit după ce a intrat în „conacul bântuit”. Cauza decesului nu a fost dezvăluită

Stiri externe
09-10-2025 | 15:10
Haunted Mansion Disneyland
X/ Infora AI

O femeie în vârstă de 60 de ani a avut probleme de sănătate şi a decedat luni după ce a vizitat „Haunted Mansion”(conacul bântuit) de la Disneyland, potrivit Variety.

autor
Claudia Alionescu

Femeia nu a mai reacţionat după ce a ieşit din atracţie, care are în prezent tema „The Nightmare Before Christmas”, potrivit Departamentului de Poliţie din Anaheim.

Agenţii de securitate din Disneyland i-au acordat primul ajutor până la sosirea paramedicilor, care au transportat-o la un spital local, unde a fost declarată decedată, potrivit poliției. 

Cauza decesului nu a fost încă dezvăluită.

Potrivit sergentului Matt Sutter de la Departamentul de Poliţie din Anaheim, „nu există indicii că ar fi existat vreo problemă de funcţionare a atracţiei, care a fost redeschisă la scurt timp după incident”.

Citește și
substante periculoase
O femeie a murit în China după ce a călcat pe un recipient cu substanțe toxice, în timpul unei plimbări

Haunted Mansion este descrisă pe site-ul Disneyland ca o atracţie „lentă”, potrivită pentru „cei mici”.

În secţiunea dedicată politicilor pentru vizitatori se menţionează: „Atracţia în sine este blândă, dar copiii mici pot fi speriaţi de efectele speciale”.

Istoria Haunted Mansion

Atracţia a fost inaugurată în 1969 în parcul de distracţii din California, în zona New Orleans Square.

Transformarea sezonieră a devenit o tradiţie anuală începând din 2001. Haunted Mansion nu se bazează pe o proprietate intelectuală preexistentă, dar a dat naştere la două filme, unul din 2003 cu Eddie Murphy în rolul principal şi unul din 2023 cu LaKeith Stanfield.

Atracţia duce vizitatorii printr-un „conac bântuit de fantome” şi prezintă capete plutitoare, spirite dansatoare şi o cameră cu un tavan care se extinde continuu. Potrivit Entertainment Weekly, este una dintre singurele atracţii Disney care prezintă imagini explicite ale morţii umane, inclusiv un cadavru care atârnă deasupra vizitatorilor la începutul călătoriei.

Hong Kong Disneyland a deschis recent o atracţie inspirată din Haunted Mansion, numită Mystic Manor, care urmăreşte aventurile unei maimuţe pe nume Albert care se joacă cu antichităţile magice ale stăpânului său.

Românii, pe ultimul loc în UE la ore suplimentare sau două slujbe. Grecii muncesc chiar și șase zile pe săptămână

Sursa: News.ro

Etichete: politie, disneyland, femeie decedata, haunted mansion,

Dată publicare: 09-10-2025 15:09

Articol recomandat de sport.ro
Conducătorul clubului din Turcia a vorbit despre negocierile cu Gică Hagi: ”Este prima noastră variantă!”
Conducătorul clubului din Turcia a vorbit despre negocierile cu Gică Hagi: ”Este prima noastră variantă!”
Citește și...
Femeie ucisă de un tractor condus de un minor de 14 ani, în județul Neamț. O altă victimă a fost rănită
Stiri actuale
Femeie ucisă de un tractor condus de un minor de 14 ani, în județul Neamț. O altă victimă a fost rănită

O femeie a murit după ce a fost lovită de un tractor condus de un minor de 14 ani, în localitatea Nistria, a anunțat luni Inspectoratul de Poliție Județean Neamț.

 

O femeie a murit în China după ce a călcat pe un recipient cu substanțe toxice, în timpul unei plimbări
Stiri Diverse
O femeie a murit în China după ce a călcat pe un recipient cu substanțe toxice, în timpul unei plimbări

O femeie din China a murit după ce a intrat în contact cu un acid cunoscut sub numele de „apă care dizolvă oasele”, stârnind îngrijorare publică privind gestionarea deșeurilor periculoase.

O femeie de 36 de ani din Târgu Mureș a murit după ce a căzut de la etajul 4. Autoritățile anchetează circumstanțele
Stiri actuale
O femeie de 36 de ani din Târgu Mureș a murit după ce a căzut de la etajul 4. Autoritățile anchetează circumstanțele

O femeie în vârstă de 36 de ani şi-a pierdut viaţa, luni, după ce a căzut de la etajul al patrulea al unui bloc de locuinţe din Târgu Mureş. Ancheta pentru stabilirea împrejurărilor în care s-a produs evenimentul este în curs.

Recomandări
Sorin Oprescu scapă de un an de închisoare. Decizia instanței: „Infracțiunea a fost dezincriminată”
Stiri Justitie
Sorin Oprescu scapă de un an de închisoare. Decizia instanței: „Infracțiunea a fost dezincriminată”

Curtea de Apel Bucureşti a admis joi o contestaţie depusă de Sorin Oprescu şi a decis scăderea unui an din pedepsa de 10 ani şi 8 luni primită de fostul primar al Capitalei într-un dosar de corupţie.

Cine este scriitorul ungur care a câștigat premiul Nobel pentru Literatură în 2025. Opera lui László Krasznahorkai
Cultura
Cine este scriitorul ungur care a câștigat premiul Nobel pentru Literatură în 2025. Opera lui László Krasznahorkai

Câștigătorul Premiului Nobel pentru Literatură din 2025 este László Krasznahorkai, un scriitor maghiar cunoscut pentru proza sa densă, somptuoasă și de atmosferă apocaliptică.  

Trotinetele și bicicletele electrice, conduse doar cu permis. Un proiect de lege a fost depus în Parlament
Stiri actuale
Trotinetele și bicicletele electrice, conduse doar cu permis. Un proiect de lege a fost depus în Parlament

Cei care folosesc trotinete și biciclete electrice ar putea avea nevoie de permis de conducere special, denumit categoria AM1, potrivit unui proiect de lege depus în Parlament.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 09 Octombrie 2025

47:48

Alt Text!
Vorbește Lumea
9 Octombrie 2025

01:45:37

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
08 Octombrie 2025

01:30:23

Alt Text!
ePlan
Ediția 2

16:43

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28