O femeie care a vizitat Disneyland a murit după ce a intrat în „conacul bântuit”. Cauza decesului nu a fost dezvăluită

O femeie în vârstă de 60 de ani a avut probleme de sănătate şi a decedat luni după ce a vizitat „Haunted Mansion”(conacul bântuit) de la Disneyland, potrivit Variety.

Femeia nu a mai reacţionat după ce a ieşit din atracţie, care are în prezent tema „The Nightmare Before Christmas”, potrivit Departamentului de Poliţie din Anaheim.

Agenţii de securitate din Disneyland i-au acordat primul ajutor până la sosirea paramedicilor, care au transportat-o la un spital local, unde a fost declarată decedată, potrivit poliției.

Cauza decesului nu a fost încă dezvăluită.

Potrivit sergentului Matt Sutter de la Departamentul de Poliţie din Anaheim, „nu există indicii că ar fi existat vreo problemă de funcţionare a atracţiei, care a fost redeschisă la scurt timp după incident”.

Haunted Mansion este descrisă pe site-ul Disneyland ca o atracţie „lentă”, potrivită pentru „cei mici”.

În secţiunea dedicată politicilor pentru vizitatori se menţionează: „Atracţia în sine este blândă, dar copiii mici pot fi speriaţi de efectele speciale”.

Istoria Haunted Mansion

Atracţia a fost inaugurată în 1969 în parcul de distracţii din California, în zona New Orleans Square.

Transformarea sezonieră a devenit o tradiţie anuală începând din 2001. Haunted Mansion nu se bazează pe o proprietate intelectuală preexistentă, dar a dat naştere la două filme, unul din 2003 cu Eddie Murphy în rolul principal şi unul din 2023 cu LaKeith Stanfield.

Atracţia duce vizitatorii printr-un „conac bântuit de fantome” şi prezintă capete plutitoare, spirite dansatoare şi o cameră cu un tavan care se extinde continuu. Potrivit Entertainment Weekly, este una dintre singurele atracţii Disney care prezintă imagini explicite ale morţii umane, inclusiv un cadavru care atârnă deasupra vizitatorilor la începutul călătoriei.

Hong Kong Disneyland a deschis recent o atracţie inspirată din Haunted Mansion, numită Mystic Manor, care urmăreşte aventurile unei maimuţe pe nume Albert care se joacă cu antichităţile magice ale stăpânului său.

