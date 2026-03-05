Cine ar fi trebuit să îi ia locul lui Miley Cyrus în serialul care a consacrat-o. Imagini inedite cu Hannah Montana

Înainte de Miley Cyrus, Disney avea pe altcineva ales să joace rolul principal în „Hannah Montana”. Acum douăzeci de ani, Disney Channel i-a oferit actriței Aly Michalka unul dintre cele mai mari roluri din istoria canalului, însă ea a refuzat.

Claudia Alionescu

Pe măsură ce „Phil of the Future” se încheia după al doilea și ultimul sezon, șeful Disney Channel a venit la Michalka cu un nou proiect, potrivit parade.com.

Într-o apariție din februarie 2026 la podcastul Just Trish, ea a confirmat ceea ce puțini fani știau: i s-a oferit rolul principal în „Hannah Montana”.

Știu că a fost foarte curând după ce s-a încheiat Phil și căutau următorul show,” a spus Michalka.

Cred că la acel moment aveam aproape 16 ani și jumătate, poate 17. Cu siguranță eram mai mare decât Miley probabil la acel moment.”, a precizat ea.

Michalka construia deja o carieră muzicală cu trupa Aly & AJ, iar premisa show-ului crea o problemă de identitate pe care nu o putea depăși.

Sunt ca trei, patru persoane diferite,” a spus ea.

A remarcat straturile: ea însăși ca Aly Michalka, trupa Aly & AJ, personajul principal al show-ului și Hannah Montana deasupra tuturor.

Nu știu dacă vreau să fac asta,” și-a amintit ea.

Sora ei, AJ, a explicat în același episod: „Cred că Aly se gândea: ‘Cum o să reușesc să fiu Aly și AJ și Hannah Montana și Aly Michalka în același show?’”

Când Aly și-a arătat reticența, Disney nu a renunțat. AJ și-a amintit că rețeaua a făcut oferta mai atractivă: AJ ar fi adăugată în distribuție ca Lilly Truscott, rolul prietenei bune care în cele din urmă a fost jucat de Emily Osment.

După ce Aly a arătat că nu este neapărat calea pe care vrea să o urmeze, așa au încercat să facă oferta mai atractivă,” a spus AJ.

AJ a confirmat oferta.

Șeful Disney Channel dorea cu siguranță ca Aly să facă asta. Aș spune că au insistat pentru asta.”, a precizat ea.

Michalka a declarat că nu are regrete.


În cele din urmă, rolul a fost luat de Miley Cyrus.

Sursa: Parade

Etichete: hannah montana, Miley Cyrus, Disney,

