Magyar: Fostul președinte al Ungariei a mers la Disneyland și a sărbătorit ziua fiicei la New York din bani publici

Stiri externe
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Fostul preşedinte ungar, Janos Ader, a cheltuit 55 de milioane de forinţi (circa 140.000 de euro) din fonduri publice pentru o vacanţă cu familia în SUA, a declarat joi prim-ministrul Peter Magyar pe Facebook, informează MTI.

autor
Cristian Anton

Înainte de un protest al opoziţiei împotriva "arbitrariului" (puterii) în faţa sediului preşedinţiei de la Budapesta, premierul Peter Magyar a întrebat pe reţelele sociale dacă este acceptabil ca contribuabilii să plătească biletele scumpe la Disneyland-ul din America pentru un fost preşedinte şi familia lui, scrie Agerpres.

"Înainte ca fostul preşedinte să meargă astăzi să vibreze pentru democraţie şi statul de drept, ar fi bine dacă ar răspunde ungurilor la următoarele întrebări: ce beneficii a adus Ungariei călătoria familiei sale în SUA în 2018, care a costat 55 de milioane de forinţi din banii contribuabililor? Chiar a sărbătorit ziua de naştere a uneia dintre fiicele sale printr-o excursie de două zile la New York, inclusiv printr-un tur al oraşului cu elicopterul, pe cheltuiala contribuabililor? Oare ungurii au plătit într-adevăr bilete în valoare de sute de mii de forinţi pentru parcul de distracţii (Disneyland)? Câte astfel de călătorii a întreprins preşedintele? Câte excursii de pescuit în străinătate au fost plătite din banii contribuabililor unguri?", întreabă Peter Magyar în postarea sa.

Premierul ungar l-a invitat pe Ader - preşedinte între 2012 şi 2022 - să se prezinte în faţa opiniei publice şi să explice "câte dintre programele sale private au fost finanţate (din fonduri publice), pe lângă vila de două miliarde de forinţi şi fundaţia de zece miliarde de forinţi care a risipit bani publici", precum şi să precizeze "când intenţionează să restituie aceste sume trezoreriei statului", potrivit MTI.

Ungaria începe o nouă eră politică. Peter Magyar a devenit oficial noul premier, după ce a primit votul Parlamentului

Sursa: Agerpres

Etichete: peter magyar, Ungaria,

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