Fructul exotic numit „ochiul dragonului”, care îți întărește sănătatea și încântă papilele. Cum se mănâncă

Longanul crește în ciorchini pe copaci. Fructul este rotund și are aproximativ dimensiunea unui strugure mare. Sub coaja tare, de culoare maronie, se află pulpa albă a fructului care înconjoară o sămânță închisă la culoare. Această structură i-a adus și porecla de „ochiul dragonului”. Pulpa fructului longan seamănă cu cea a strugurelui atât ca gust, cât și ca textură, însă are o ușoară aromă de mosc. Cum se mănâncă și ce beneficii are.

Ce este Longan și de unde provine

Originar din India sau China, longanul este foarte popular în Asia, iar piețele asiatice sunt, de obicei, cel mai bun loc unde poate fi găsit fructul proaspăt.

Longanul este disponibil și conservat sau uscat. În medicina tradițională chineză sunt folosite atât fructul, cât și sâmburele pentru diferite remedii și pentru menținerea stării generale de sănătate.

Cercetările științifice nu confirmă toate beneficiile atribuite acestui fruct, însă longanul conține nutrienți utili pentru menținerea sănătății.

Caracteristicile fructului Longan

Fructele de longan sunt mici, având în general între 1 și 3 centimetri în diametru, și au o formă rotundă până la ușor ovală. Fructele sunt acoperite de o coajă subțire, fragilă, asemănătoare scoarței, presărată cu mici denivelări, care îi oferă o textură ușor aspră și granulată. Coaja poate avea nuanțe variate de maro deschis, verde și galben și se îndepărtează ușor, lăsând la vedere pulpa translucidă, de culoare alb-gri.

Pulpa este semi-fermă, suculentă și bogată în apă și înconjoară o sămânță mare, neagră și lucioasă. Sămânța nu este comestibilă, iar pulpa nu se lipește de aceasta.

Fructele de longan au o aromă discretă și un gust dulce, ușor acrișor, cu note florale și o tentă de mosc. În funcție de soi, pot avea și nuanțe aromatice care amintesc de gardenie sau molid, conform specialtyproduce.

Beneficii pentru sănătate

Fructul proaspăt de longan este bogat în vitamina C, la fel ca multe alte fructe, motiv pentru care acestea sunt importante într-o dietă echilibrată. O porție de longan poate furniza aproape necesarul zilnic de vitamina C.

Aspectul și gustul particular al fructului pot stimula apetitul și pot încuraja consumul unei cantități mai mari de fructe. Nutriționiștii subliniază că diversitatea fructelor din alimentație asigură un aport mai variat de nutrienți.

Datorită conținutului de vitamina C și altor nutrienți, longanul poate contribui la: