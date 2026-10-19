O veste în exclusivitate, publicul Știrilor Pro TV a ales cum se va numi cel mai nou locatar al Grădinii Zoologice din București.

Vasilică a câștigat votul publicului și este numele ales pentru micuțul lemur cu coadă inelată.

În sondajul Știrilor PRO TV, numele Vasilică a strâns cele mai multe opțiuni: 32,30%. Pe locul al doilea s-a clasat Pixel, cu 28,21%, urmat de Maki, cu 17,67%. În cursă au mai fost Mango, Bubu și Toto.

Proaspăt-botezatul lemur vedetă are o lună și jumătate și a început deja să mănânce hrană diversificată. Este a doua generație de lemuri născuți la Zoo București. Deocamdată, îngrijitorii nu îi cunosc sexul, dar de acum are un nume ales chiar de cei care îl admiră.