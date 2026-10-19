Vânătorii au pus ceaunele pe foc dis-de-dimineață, pentru ca până la prânz totul să fie gata.

Turiștii au fost atrași ca un magnet de mirosul preparatelor.

Turistă: „Excepțională, dar stai că așteptăm ceaunele. Acolo e lovitura!”

Turistă: „Așteptăm să se termine și ceaunul, să vedem și cum este gulașul.”

Turistă: „Pentru cei care nu au vânători în familie, acest festival chiar este un prilej de a gusta preparate vânătorești.”

În ceea ce privește rețetele, nimeni nu a făcut un secret din ele, fie că a fost vorba despre supa de fazan sau despre gulașul de mistreț.

Vânător: „Un gulaș de mistreț.”

Reporter: „Vânat de dumneavoastră?”

Vânător: „Chiar personal. Proaspăt, nici măcar nu a fost carnea congelată, pe cuvânt!”

Liliana Țolaș, organizatoarea festivalului: „Toți oamenii aceștia care vin aici cu produsele lor, cu tradițiile lor, pot, la rândul lor, să devină mici antreprenori.”

Printre ceaune și-au făcut loc și trofeele cu care vânătorii se mândresc în fața tuturor.

Alin Popescu, președintele asociației de vânătoare: „Sunt trofee cu valoare cinegetică: căprior, cerb, lopătar și capră neagră.”

Un loc aparte l-au avut și prezentările unor șoimi dresați special să vâneze și să revină la stăpânii lor.

Paul Ispas, proprietarul șoimului: „Este o pasăre destul de grațioasă, are un zbor plăcut, destul de lent, aripile destul de mari. Vânează, în general, animale terestre, rozătoare.”

Dorin Cărăbeț, proprietarul șoimului: „Este un mascul de șoim călător în vârstă de opt ani și l-am adus pentru a promova arta șoimăritului, pentru a arăta lumii frumusețea păsărilor de pradă și necesitatea protecției lor.”

Oamenii care au ajuns la festival au putut vizita și castelul Nopcsa, care a fost restaurat cu fonduri europene. În interior au fost expuse și alte trofee de vânătoare.