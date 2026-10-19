A cumpărat o geantă cu 35 de dolari, fără să știe că în interior se aflau patru plicuri roșii sigilate, în care erau ascunși 400 de dolari. În loc să păstreze întreaga sumă pentru ea, femeia a decis să împartă banii cu alte persoane, scrie People.

Autumn Buesking căuta printre gențile vechi când a descoperit un model negru, dintr-un material care imita pielea. La început, a crezut că ar putea fi o geantă Coach, un brand pe care și-l dorea de mult timp. Când a încercat să găsească eticheta, a observat însă patru plicuri roșii sigilate, ascunse în interior.

Tânăra își amintea vag că, în cultura chineză, plicurile roșii sunt folosite pentru a oferi bani. A pipăit plicurile și a simțit că fiecare conține câte o bancnotă împăturită. A estimat că suma totală ar putea fi de aproximativ 20 de dolari.

Geanta nu era de la Coach, ci de la marca Michael Green. Modele asemănătoare se vând online cu prețuri cuprinse între 50 și 100 de dolari, iar vânzătorul de la târg i-a cerut 35 de dolari.

„Dacă erau 20 de dolari înăuntru, aveam o geantă care îmi place pentru 15 dolari. Dacă nu era nimic, tot un preț bun”, a explicat tânăra.

Patru plicuri roșii ascundeau 400 de dolari

Când a deschis plicurile și a descoperit că în ele se aflau 400 de dolari, tânăra s-a filmat, iar povestea sa a ajuns pe rețelele sociale. Din comentariile internauților, ea a aflat mai multe despre tradiția plicurilor roșii, cunoscute sub numele de „hongbao” sau „angbao”.

Acestea sunt asociate în special cu Anul Nou Chinezesc și sunt oferite cu ocazia unor sărbători sau evenimente importante. Culoarea roșie simbolizează norocul, fericirea și prosperitatea.

Tradiția include și anumite reguli legate de banii oferiți. De regulă, se preferă bancnotele noi, iar sumele care conțin cifra 4 sunt evitate, deoarece, în limba chineză, este asemănat cu „moarte”. În schimb, numerele pare sunt preferate, iar cifra 8 este considerată deosebit de norocoasă.

Tânăra va împărți banii la patru nunți

Unii internauți au întrebat-o pe Autumn dacă nu ar trebui să returneze banii. Totuși, geanta fusese cumpărată de la un târg de vechituri, fără să existe informații despre fostul proprietar, astfel că tânăra nu avea cum să îl identifice.

„Voi considera geanta asta geanta mea norocoasă pentru tot restul vieții”, a spus ea.

Autumn a găsit rapid o destinație pentru cei 400 de dolari. În luna octombrie, ea urmează să participe la patru nunți și a decis să ofere fiecărui cuplu câte 100 de dolari.

Tânăra și iubitul ei și-au făcut la începutul relației tatuaje temporare identice, cuvântul „lucky”, care înseamnă „norocos”. Pentru ea, descoperirea banilor a fost o ocazie de a împărtăși mai departe norocul de care a avut parte.

„Cred că a fost scris să găsesc exact 400 de dolari, ca să pot da fiecărui cuplu câte 100 și să împart norocul găsit la New York”, a declarat Autumn.