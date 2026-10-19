Au făcut escaladă sub îndrumarea salvamontiștilor și au învățat că sporturile montane sunt sigure dacă respectă regulile, iar echipamentul este cel corespunzător.

Copiii au descoperit provocările escaladei

Fată: „A fost super tare, am avut puține emoții la început. Mai aveam de urcat un singur metru, a fost foarte fain.”

Reporter: „Ce a fost dificil?”

Fată: „Am ajuns la un moment dat într-un colț unde nu mai aveai unde să pui mâna.”

Băiat: „Este o experiență minunată și de-abia aștept să mai vin și la anul. Cei de la Salvamont m-au ținut foarte bine și nu au fost probleme.”

Fetiță: „Mi-a plăcut foarte mult urcarea, a fost foarte interesantă, dar mi-a plăcut și coborârea.”

Reporter: „Ceva dificil?”

Fetiță: „Să găsești priză.”

Băiat: „Păi, să mă cațăr pe stânci îmi place.”

Reporter: „Ai mai făcut până acum lucrul ăsta?”

Băiat: „Da.”

Tatăl băiatului: „A mai fost la anumite aventuri din acestea și e foarte încântat, îi place foarte mult.”

Mulți dintre micii temerari fac parte din clubul local al Cercetașilor României.

Fetiță: „Aș vrea foarte mult să mă cațăr până sus, doar că mama mea nu prea mă lasă.”

Fetiță: „Mai aveam foarte puțin să ajung, dar pe la jumătate nu prea mai aveai pe unde să urci.”

Reporter: „Nu mai erau prize?”

Fetiță: „Da.”

Turiștii care s-au nimerit prin zonă nu au ratat nici ei ocazia unei aventuri.

Turist: „Am venit special că sunt și cu fi-mea și cu ginerele și ne-am înscris și la escaladă.”

Reporter: „Ați mai încercat?”

Turist: „Nu, e prima dată.”

Sabin Cornoiu, șef Salvamont România: „Am profitat de această zi frumoasă de toamnă pentru a aduce cât mai mulți oameni să fie alături de noi.”

La finalul zilei, cei mici au primit medalii. Prima i-a fost acordată lui Alex, care și-a serbat ziua de naștere la escaladă.